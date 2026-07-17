Україні варто зберігати зв'язок 2G в умовах повномасштабного вторгнення – НКЕК

Питання відключення мережі зв’язку другого покоління (2G) в Україні наразі не розглядається і, на думку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК), є неактуальним, тоді як відключення 3G на користь мереж 4G (LTE) є корисним.

Згідно з аналітичним оглядом НКЕК "Стан та перспективи розвитку технологій VoLTE та VoWiFi в Україні: світові тенденції, європейський досвід та національні особливості", неактуальність даного питання пов’язано з триваючим повномасштабним вторгненням Росії, необхідністю забезпечити максимально широке покриття мобільним зв’язком для всіх категорій населення й гарантувати доступ до екстрених служб.

"Саме тому мережі другого покоління й надалі відіграють важливу роль, забезпечуючи найбільш стійке покриття, зокрема в умовах пошкодження телекомунікаційної інфраструктури", – пояснюють в НКЕК.

Щодо 3G, то Комісія вважає, що в умовах обмеженого радіочастотного ресурсу перерозподіл спектра з цієї технології на користь мереж 4G (LTE) дає змогу збільшити ємність мереж, підвищити швидкість передачі даних і покращити якість електронних комунікаційних послуг для користувачів.

Водночас регулятор звертає увагу, що в Європі відключення мереж 2G і 3G відбувається швидше, ніж формується повноцінна екосистема VoLTE-роумінгу, що безпосередньо впливає на українських абонентів, які перебувають за кордоном.

У Комісії також зазначають, що підтримують розвиток технологій мобільного зв’язку та перехід користувачів на VoLTE і 4G. Зокрема, регулятор планує проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг технології VoLTE, а також здійснювати моніторинг рівня поширення цієї технології за кількістю користувачів і терміналів, які її підтримують.

В аналітичному огляді зазначається, що під час відключення мереж 2G та 3G у європейських країнах було виявлено низку системних проблем. Зокрема, у багатьох країнах користувачі не використовували сучасні моделі смартфонів, які підтримують технології VoLTE та VoWiFi. За оцінками 2023 року, близько 70% глобального парку Android-пристроїв не відповідало цій вимозі. Ще однією складністю була відсутність відповідних угод між операторами.

"Навіть технічно готовий пристрій не зробить VoLTE- дзвінок у роумінгу, якщо між домашнім і відвідуваним оператором відсутня відповідна угода", – йдеться у матеріалі.

До інших прикладів, відносять архітектуру роумінгу, яка не забезпечує повноцінного доступу до місцевих екстрених служб для абонентів-роумерів у зв’язку з використанням більшістю операторів спрощеної моделі S8HR ( S8 Home Routing).

За даними НКЕК, отриманими від операторів мобільного зв’язку ( травень 2026 року), близько 79% абонентів вже мають LTE-сумісні термінали. Попри це, значна частина абонентів, чиї термінали технічно підтримують VoLTE, продовжують здійснювати голосові дзвінки через застарілі технології.

"Це свідчить про наявність не лише технологічного, але й активаційного бар’єру: питання налаштувань мережі оператора, конфігурації термінального обладнання та обізнаності абонентів є окремим регуляторним викликом", – зауважили в НКЕК.

У комісії також звернули увагу, відключення мереж 2G і 3G у Франції, Іспанії, Швеції, Ісландії та інших країнах ЄС і Європейської економічної зони безпосередньо стосується українців, які користуються роумінгом. У разі використання застарілого телефону, SIM-картки або неналаштованого для VoLTE пристрою абонент може повністю втратити можливість здійснювати голосові дзвінки, зокрема й виклики екстрених служб.

У документі зазначається, що комісія зосередиться на розширенні переліку підтримуваних пристроїв, подоланні активаційного бар’єра VoLTE шляхом забезпечення переходу абонентів із режиму CSFB до використання VoLTE через налаштування мереж операторів та інформування абонентів.

Крім того, комісія планує розвивати міжоператорську взаємодію, включно з операторами країн ЄС, а також на працювати над підготовкою до VoNR (Voice over New Radio ) у контексті майбутнього 5G-розгортання в Україні.

"Для України важливим завданням найближчих років стає розбудова міжоператорської IMS-взаємодії та підготовка до 5G. Поточний розвиток VoLTE і VoWiFi – це не окремий етап, а фундамент голосового зв’язку у мережах п’ятого покоління", – йдеться у аналітичному огляді НКЕК.

Як повідомлялось, оператор мобільного зв’язку ТОВ "Лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) завершив роботу мережі третього покоління (3G) у Тернополі та на всій території Тернопільської області з 2 липня 2026 року та перевів регіон на технологію 4G/LTE.

У травні український оператор мобільного зв’язку "Київстар" повідомляв, що з 18 серпня цього року у низці населених пунктів деяких областей України буде відключено технологію 3G та перерозподілено частоти її діапазону на користь 4G.

Тоді у "Київстар" зауважили, що 4G повністю замінить 3G у: Дніпропетровській області – Кривий Ріг та Криворізький район; Івано-Франківській – Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони. Також у Хмельницькій області – Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам’янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.

За даними НКЕК, трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за січень -березень 2026 року в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: "Київстар" – 12,08 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 6,69 млрд грн, lifecell – 4,18 млрд грн.