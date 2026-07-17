Телекомдоходи "Київстару" у І кв.-2026р зросли на 15,1%, "Vodafone-Україна" – на 10%, lifecell – на 13,9% – НКЕК

Трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за січень -березень 2026 року в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар – 12,08 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 6,69 млрд грн, ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 4,18 млрд грн.

Згідно з даними Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) на її сайті, порівняно з показниками 2025 року, доходи "Київстару" зросли на 15,1%, "Vodafone-Україна" – на 10%, lifecell – на 13,9%.

Як повідомлялося, загалом за 2025 рік ці показники становили відповідно 20,3%, 13,1% та 19,1%.

До п’ятірки лідерів за доходами у першому кварталі 2026 року також увійшов оператор фіксованого зв’язку ПрАТ "Укртелеком", який порівняно з аналогічним періодом 2025 року скоротив показник на 6,3% – до 1,10 млрд грн.

"Сестринська" компанія "Київстару" ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" (ЮТК) замкнула першу п’ятірку лідерів за доходами у першому кварталі 2026 році, збільшивши показник на 20, 7% – до 0,86 млрд грн.

Згідно зі звітом, у другій п’ятірці за доходами від телекомунікаційних послуг попереду оператор фіксованого зв’язку ПрАТ "Датагруп" з групи DVL, який порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив показник на 37,9% – до 0,58 млрд грн, таким чином перейшовши із 7-го на 6-те місце.

Слідом йде оператор фіксованого зв’язку ПрАТ "Фарлеп-Інвест", підконтрольний "ВФ Україна", який наростив доходи на 52,8% – до 0,27 млрд грн та перейшов із 9-го місця у 2025 році на 7-ме у 2026-му.

ТОВ "Юкрейніан Нетворк Солюшнс", баштова компанія "Vodafone Україна", у першому кварталі 2026 року збільшила телекомунікаційні доходи у 2,5 рази – до 0,27 млрд грн, зайнявши 8-ме місце.

Закрило другу п’ятірку ТОВ "Науково-промислова компанія "Хоум-Нет", якому вдалося збільшити доходи на 24,1% – до 0,21 млрд грн, перейшовши з 10-го місця на 9-те.

У свою чергу Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення за перший квартал 2026-го року збільшив доходи порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 7,2% – до 0,17 млрд грн, зайнявши 10-те місце.

Згідно з даними регулятора, за обсягами капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій у першому кварталі 2026 року лідерами також є трійка мобільних операторів: "Київстар" збільшив їх порівняно з 2025 роком на 49,7% – до 3,17 млрд грн, "Vodafone-Україна " – на 6,3% до 1,33 млрд грн, lifecell – на 23,3% до 1,27 млрд грн.

Водночас ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" за перший квартал 2026 року зменшило капітальні інвестиції порівняно з першим кварталом 2025 року на 18,3% – до 0,29 млрд грн, у той час як ПрАТ "Фарлеп-Інвест"наростило цей показник на 18,3% – до 0,28 млрд грн.

"Укртелеком" за перший квартал 2026 року також скоротив обсяг інвестицій на 28,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 61,9 млн грн, а "Датагруп" – на 17,2% -до 47,9 млн грн, що таким чином забезпечило їм 7-ме та 8-ме місця.

У свою чергу ТОВ "Юкрейніан Нетворк Солюшнс", посівши у першому кварталі 6-те місце за обсягами інвестицій, також скоротило показник порівняно з аналогічним періодом минулого року на 50,9% – до 94,9 млн грн.