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Борняков повідомив про завершення роботи у Мінцифри

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Борняков повідомив про завершення роботи у Мінцифри

Олександр Борняков, який був призначений на посаду  тимчасового виконувача обов'язків міністра цифрової трансформації у середині січня цього року, повідомив про завершення роботи у міністерстві.

"Сьогодні я завершую свій шлях у Мінцифрі – міністерстві, яке докорінно змінило уявлення про державний ІТ продукт", – написав Борняков у Facebook в четвер.

За його словами, у 2019 році тодішній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запросив  Борнякова до команди заступником для того , аби створити умови  для технологічного бізнесу.

Згідно з його повідомленням, за шість місяців роботи  на посаді в.о. міністра цифрової трансформації було реалізовано 34 нові послуги в застосунку "Дія" та відкрито 13 нових центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також близько 1,4 тис. шкіл долучилися до освітньої платформи "Мрія", впроваджено пілот проєкту "Мрія.Дошкілля".

Крім того, у міністерстві повідомили про напрацювання у сферах  економіки, підтримки бізнесу, штучного інтелекту, розвитку PlayCity та оборонних технологій.

"Ми не встигли завершити все. Попереду в команди – запуск еАкцизу, друга черга ДСОМ і повноцінний перехід до Agentic State. Але я впевнений: команда доведе це до результату",- наголосив Борняков.

Він зауважив, що продовжить свій шлях в оборонних інноваціях.

"Дякую Президенту, Уряду, усім профільним асоціаціям та регіональним кластерам , партнерам та ІТ-підприємцям. Дякую кожному, хто будував це разом зі мною", – зауважив Борняков.

Як повідомлялось, Верховна Рада у четвер призначила заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук міністром цифрової трансформації України у складі нового уряду.

Голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу (PlayCity) Геннадій Новіков також повідомив про подання заяви про звільнення за власним бажанням.

 

#мінцифри #борняков #відставка
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