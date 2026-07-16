Рада призначила заступницю Міноборони Ферчук очільницею Мінцифри

Верховна Рада у четвер призначила заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук міністром цифрової трансформації України у складі нового уряду, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

У попередньому уряді тимчасовим виконувачем обов’язків глави Мінцифри з середини січня цього року був Олександр Борняков.

Ферчук народилася у місті Сімферополь, АР Крим, у 1997 році закінчила Києво-Могилянську академію, з 1998 по 2005 рік обіймала низку керівних посад у компанії "Український мобільний зв’язок".

У 2006-2007 роках стала директоркою з маркетингу та продажу ЗАТ "Телесистеми України". У 2008 році обіймала посаду комерційної директорки ТОВ "АВ Інжиніринг", потім по 2016 рік працювала на керівних посадах ТОВ "Віжн ТБ", де було впроваджено супутникове телебачення Viasat в Україні та сервіс платного ТБ в компанії "Київстар".

Згодом була директоркою групи компаній "Нова Пошта", а також майданчика електронних державних закупівель "Закупки.Пром.Уа", запустила та надалі розвивала сервіс документообігу "Вчасно" як керівниця проєкту.

З 2022 року була радницею патронатної служби міністра оборони України, а в липні 2025-го призначена заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.