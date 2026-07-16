Федоров: Зі мною не говорили про Мінцифри

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, заявив, що йому не пропонували повернутися назад до Міністерства цифрової трансформації України.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив на брифінгу у Києві в четвер.

"Зі мною не говорили про Мінцифру. Спершу Боєв пішов, як мій заступник, на "Укроборонпром". Потім інша моя заступниця подалася на Мінцифру. Зі мною про це не говорили. Знаю, що з нею говорили вже після засідання фракції. Можу помилятися. Із зустрічі із президентом", – зазначив він.

Втім Федоров наголосив, що Мінцифри "важливо зберігти", тому що у відомстві є Brave1, який опікується військовими технологіями.

"…тому що тоді Міноборони не займалися технологіями. І дуже важливо дивитися, що далі буде з Мінцифрою, що буде з Brave1, що буде з грантами, щоб ми з вами не втратили ці карти, які в нас є технологічні", – додав він.

За його словами, Мінцифра – це "те, чим ми з вами можемо пишатися в світі".