Ворог КАБом атакував відділення "Нової пошти" у Краматорську

Російські війська влучили КАБом у відділення №5 "Нової пошти" з групи Nova в Краматорську (Донецька обл.).

"В момент влучання всі співробітники перебували в укритті. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків", - написала компанія в Телеграм у четвер.

Зазначається, що компанія компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки.

Серед іншого, "Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути для мінімізації можливої затримки в доставці.

Раніше у компанії уточнювали, що з початку повномасштабного вторгнення оціночна вартість відновлення майна групи, пошкодженого через ворожі атаки або внаслідок бойових дій, перевищила 2,1 млрд грн. За весь період повномасштабної війни "Нова пошта" виплатила 194 млн грн компенсацій за пошкоджені або знищені відправлення.

Як повідомлялось, останнім часом удари ворога по терміналам та іншим активам "Нової пошти" стали систематичними. Зокрема, на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі, а 2 липня росіяни ударили по логістичним центрам компанії в Києві та Запоріжжі.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.