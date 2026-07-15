"Укрпошта" з 21 липня змінює правила відправки посилок до США у зв'язку з рішенням Трампа – CEO

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 21 липня оновить правила відправки посилок до США у зв’язку із введеними президентом США Дональдом Трапом з 24 липня змінами, серед іншого для кожного відправлення стане обов’язковим 10-значний код товару УКТ ЗЕД (ТН ЗЕД), повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Президент Трамп вирішив зробити експорт посилок до США трохи складнішим. Хоча є і гарні новини … Зміни набувають чинності з 24 липня, а ми оновимо свої системи вже 21 липня, щоб усі посилки, які потраплять до США після цієї дати, оформлювалися за новими процедурами", – написав він у Facebook у середу.

Смілянський уточнив, що окрім коду товару головною зміною є те, що замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару, а

"З гарних новин – поріг вартості для спрощеного оформлення збільшується з $800 до $2500. Тож можливості для експорту наших продавців також зростають", – зазначив очільник "Укрпошти".

Він порадив оформлювати всі посилки в особистому кабінеті "Укрпошти", адже там одразу буде відображена сума мита.

"Усі такі посилки краще оформлювати в особистому кабінеті. У відділеннях перший час прийматимемо без попереднього оформлення лише відправлення-подарунки до США, поки триватиме доопрацювання системи. Правила щодо подарунків залишаються без змін: безмитний ліміт становить $100, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше п’яти таких посилок (на місяць)", – наголосив Смілянський.

Він додав, що усі ці зміни вимагають серйозних інвестицій в ІТ-інфраструктуру, тому "Укрпошта" залучила в партнери одного з найкращих і найсучасніших митних брокерів США – компанію Zonos.