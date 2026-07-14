Українська IT-компанія SoftServe придбала індійську сервісну компанію NewVision Software

Українська сервісна IT-компанія SoftServe оголосила про завершення придбання індійської технологічної сервісної компанії NewVision Software, яка спеціалізується на розробці програмних продуктів та модернізації ІТ-інфраструктури на основі хмарних технологій, йдеться у релізі компанії у вівторок.

В межах угоди до SoftServe приєднаються понад 700 інженерів. Серед іншого, до компанії також доєднуються СЕО компанії NewVision Software Капіл Годані та COO Балан Рамасвамі.

Зазначається, що NewVision Software продовжить працювати під власним брендом як компанія, що повністю належить SoftServe.

Зі слів головного фінансового та операційного директора SoftServe Андрія Стицюка все більше клієнтів компанії розвивають масштабні GCC ( Global Capability Centers) в Індії, де й ухвалюються бізнес-рішення та здійснюється безпосередня інженерна розробка.

"Присутність поруч із цими командами у тих самих часових поясах і робочому середовищі дає змогу SoftServe спільно створювати рішення в режимі реального часу й оперативно реагувати на нові можливості", – цитуються у релізі слова Стицюка.

"У SoftServe ми знайшли партнера, який поділяє це бачення та поєднує інженерну майстерність світового рівня з великою відданістю успіхам клієнтів. Разом ми можемо запропонувати клієнтам ширші можливості, більший масштаб і впевненість у реалізації AI-ініціатив, зберігаючи водночас той рівень партнерства та залученості, яким відомі наші команди", – зауважив у релізі CEO NewVision Software Капіл Годані.

SoftServe – глобальна компанія у сфері цифрової інженерії та технологічного консалтингу, що спеціалізується на рішеннях в галузі ШІ, даних і хмарних технологій. Компанія була заснована у Заснований у 1993 році у Львові. Близько 10 тис. співробітників працюють у 49 офісах світу. Тарас Кицмей, Ярослав Любінець та Олег Денис, Юрій Василик, Тарас Вервега є співвласниками сервісної IT-компанії SoftServe, CEO – Гаррі Проппер.

NewVision Software – компанія у сфері ІТ-консалтингу та технологічних послуг, що спеціалізується на розробці програмних продуктів, intelligent managed services, product engineering та agentic assurance. Головний офіс компанії NewVision Software розташований в індійському місті Пуне.