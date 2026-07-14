Представники низки штатів США мають намір через суд заблокувати угоду Paramount щодо придбання WBD – ЗМІ

Представники близько десяти штатів США мають намір уже в понеділок подати позов до суду з метою заблокувати угоду Paramount Skydance Corp. щодо придбання Warner Bros. Discovery (WBD), повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

За словами джерела, антимонопольний позов буде подано до федерального суду.

Paramount і WBD узгодили умови угоди, в рамках якої вартість останньої було оцінено в $81 млрд ($110 млрд з урахуванням боргу), наприкінці лютого. WBD володіє, зокрема, кіностудією Warner Bros., телеканалом HBO та стрімінговим сервісом HBO Max, а також розважальними, спортивними та новинними каналами, зокрема CNN, TNT Sports і Discovery.

Міністерство юстиції США в червні схвалило угоду Paramount з WBD, оскільки вважає, що вона не завдасть шкоди конкуренції або споживачам. Відомство не виявило потенційних негативних наслідків угоди для ринку стрімінгових відеосервісів і традиційного телебачення, а також кіноіндустрії.

Однак юристи деяких штатів після кількох місяців її вивчення почали готувати позовну заяву, щоб заблокувати злиття, пише агентство. Каліфорнія, де зосереджена значна частина американської кіноіндустрії, очолює ці зусилля.

Проти угоди виступають багато представників Голлівуду, зокрема актори, режисери, продюсери та сценаристи, які побоюються, що об'єднання компаній призведе до скорочення кількості робочих місць, зростання витрат на виробництво контенту та звуження вибору для глядачів.

Європейська комісія та британський антимонопольний регулятор продовжують розгляд угоди. На початку поточного місяця Paramount подала на розгляд Єврокомісії низку пропозицій, які мають розвіяти побоювання регулятора щодо наслідків угоди для конкуренції.