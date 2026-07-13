Uklon запустить два міжнародних маршрути до аеропортів з 20 липня в тестовому режимі

Онлайн сервіс таксі та доставки Uklon оголосив про старт продажів квитків на міжнародні автобуси Uklon Travel Bus, йдеться в публікації компанії у Facebook.

"Перші міжнародні автобусні рейси Uklon Travel Bus стартують уже 20 липня. Квитки на маршрути Київ - Варшава (аеропорт Шопена) та Одеса - Кишинів (аеропорт) вже можна купити в застосунку Uklon", - повідомили в компанії.

В Uklon уточнили, що автобуси належать партнерам-перевізникам, а компанія забезпечує продаж квитків, якість та підтримку пасажирів в дорозі. Планується передбачити можливість вибору місць та зарядки гаджетів, а також наявність інтернету в автобусах.

Uklon був консолідований у звітність "Київстар" у квітні 2025 року, за три квартали минулого року отримав 3,4 млрд грн або $80,2 млн виручки, а його EBITDA склала 1,1 млрд грн або $27,6 млн. У тому числі у четвертому кварталі виручка компанії становила 1,4 млрд грн або $33,7 млн, EBITDA – 386 млн грн або $9,2 млн .

Кількість поїздок Uklon у 2025 році склала 166,6 млн, доставки – 4,7 млн, в тому числі у четвертому кварталі – 43,6 млн та 1,3 млн.