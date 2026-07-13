Борняков задекларував 49,3 млн грн доходу від компанії з Белізу

В. о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков задекларував 49 млн 270 тис. 870 грн доходу від компанії з Белізу.

Згідно з повідомленням про суттєві зміни в майновому стані у 2026 році, датою отримання доходу зазначено 1 липня, а джерелом доходу – Bosfor Ventures Ltd., яка зареєстрована в Белізі. Вид доходу зазначено як "інше".

У декларації за 2020 рік Борняков значився кінцевим бенефіціарним власником Bosfor Ventures Ltd.

Згідно із декларацією за 2025 рік, Борняков значився власником таких цінних паперів: 50 тис. акцій (номінальна вартість 29,25 грн) Epica Assets Limited, 50 тис. акцій (номінальна вартість 29,25 грн) Epica Investment Limited, 179 524 акцій (номінальна вартість 34,56 грн) Epica Assets Public Company Limited, 1 тис. акцій (номінальна вартість 45,95 грн) Star Wise Management LTD, 1 042 акцій Vaneck.

Як повідомлялося, за 2025 рік Борняков задекларував 16,4 млн грн доходів.