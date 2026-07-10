Meta порушує в ЄС Закон про цифрові послуги – висновки розслідування ЄК

Єврокомісія (ЄК) оголосила в п’ятницю, що "попередньо визнала" компанію Meta винною у порушенні європейського закону про цифрові послуги.

Претензії висунуто стосовно "дизайну Instagram та Facebook, що викликає звикання" (обидві платформи належать корпорації Meta – ІФ-У).

"Захист фізичного та психічного здоров’я європейців має бути пріоритетом для платформ соціальних мереж. Закон про цифрові послуги надає чітку основу для притягнення платформ до відповідальності за дизайн, що викликає звикання, та наслідки їхніх послуг. Ми повністю віддані забезпеченню дотримання нашого законодавства в Європі", – заявила виконавча заступниця голови ЄК Генна Вірккунен.

У комюніке Єврокомісії зазначається, що розслідування зосереджено на таких функціях, як "нескінченна прокрутка, автовідтворення, push-повідомлення та високо персоналізовані системи рекомендацій цих платформ".

Розслідування показало, що Meta не провела належної оцінки ризиків, пов’язаних із дизайном, що викликає звикання, для фізичного та психічного здоров’я користувачів, зокрема неповнолітніх та вразливих дорослих. Наприклад, Meta не врахувала деякі особливості дизайну Instagram та Facebook, які "підживлюють бажання користувача продовжувати прокручувати стрічку та переводять мозок у "режим автопілота", сприяють формуванню нездорових звичок та компульсивному використанню".

ЄК також зазначила, що Meta проігнорувала доступну інформацію про час, який неповнолітні проводять в Instagram або Facebook вночі, та про те, як оптимізація різних форматів – таких як Reels і Stories – може призвести до надмірного або компульсивного використання сервісів.

Єврокомісія вважає, що батьківський контроль Meta є ефективним лише в тому випадку, якщо батьки та опікуни мають достатні технічні знання, а також докладають зусиль і часу для належного розуміння цих інструментів. Це підриває ефективність таких заходів у боротьбі з властивими Instagram та Facebook ризиками, що викликають звикання.

"Заходи Meta щодо підвищення обізнаності, такі як поради та посилання на ресурси з питань психічного здоров’я, доступні через окрему сторінку "центру безпеки", вочевидь, недостатньо знижують ризик, пов’язаний із дизайном Facebook та Instagram, що викликає звикання. На даному етапі розслідування комісія вважає, що Meta має внести зміни в дизайн як Instagram, так і Facebook. Наприклад, шляхом відключення функцій, що викликають звикання, таких як "автовідтворення" та "нескінченна прокрутка"; запровадження ефективних "перерв у користуванні екраном" та адаптації системи рекомендацій, щоб зробити її менш орієнтованою на взаємодію з користувачем", – йдеться в повідомленні ЄК.

У ньому також зазначається, що "ці попередні висновки не зумовлюють остаточний результат розслідування".

Тепер у Meta є можливість скористатися своїм правом на захист. Вона може ознайомитися з документами у матеріалах розслідування ЄК та надати письмову відповідь на її попередні висновки.