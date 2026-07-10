NovaPay зареєстрував 15-й випуск облігацій на 200 млн грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала 15-й випуск облігацій серії "О" міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТМ NovaPay) з групи Nova, емітентом яких є його дочірня компанія "НоваПей Кредит", номінальною вартістю 200 млн грн, йдеться у повідомленні компанії.

На сайті НКЦПФР зазначається, що облігації емітовані традиційним номіналом по 1 тис. грн. Фіксована дохідність від відповідних облігацій складатиме до 18% річних.

"Ми послідовно розвиваємо програму корпоративних облігацій, адже бачимо стабільний інтерес українців до цього інструменту інвестування", – цитується у релізі директорка з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay Яна Левада.

Вона уточнила, що реєстрація нового випуску дозволить компанії надалі залучати ресурси для розвитку фінансових сервісів та кредитних продуктів фінансового сервісу.

На початку червня компанія розмістила у повному обсязі 14-й випуск облігацій – серії "N" номінальною вартістю 200 млн грн.

Як повідомлялось, кількість інвесторів, які придбали облігації у NovaPay, перевищила 8 тис., а загальний обсяг їх продажу – 4 млрд грн, тоді як у березні цього року ці показники складали понад 7 тис. інвесторів та 3,5 млрд грн інвестицій.

У лютому NovaPay повідомляв про розміщення у повному обсязі облігації серії "М", номінальною вартістю 200 млн грн.

Всього з 2023 року здійснено 15 випусків корпоративних облігацій, з яких погашено два: серія "С" обсягом 100 млн грн у 2025 році та серія "А" обсягом 100 млн грн у 2026 році.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

NovaPay у 2025 році збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

У січні-березні 2026 року компанія збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.