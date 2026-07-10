АМКУ дозволив "Київстар" придбати хмарного провайдера GigaCloud

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Антимонопольний комітет України дозволив ПрАТ "Київстар" набути контроль над ТОВ "Гігаклауд" – хмарний провайдер GigaCloud.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 9 липня 2026 року.

В релізі АМКУ уточнюється, що в межах розгляду справи було проведено дослідження щодо структури відповідного ринку, конкурентного середовища, позиції національних та глобальних провайдерів, а також можливості споживачів обрання або зміни постачальника хмарних послуг.

Серед іншого було проаналізовано також потенційні наслідки поєднання хмарного бізнесу GigaCloud з телекомунікаційними та іншими цифровими сервісами групи "Київстар".

Зазначається, що в результаті дослідження, ринок хмарних послуг наразі перебуває в активній фазі конкуренції між національними та глобальними провайдерами, таким чином споживачі мають можливість обирати серед різних постачальників відповідної послуги.

Передбачається, що в межах запропонованих зобов’язань від АМКУ, "Київстар" повинен забезпечити для споживачів можливість використовувати послуги GigaCloud не залежного від того, сервісами якого інтернет-провайдера користується клієнт.

Серед інших вимог, "Київстар" не повинен нав’язувати придбання хмарних послуг у вигляді обов’язкової умови для отримання фіксованого інтернету чи мобільного зв’язку. Таким чином, користувач повинен мати можливість придбати хмарну послугу як самостійну.

До інших вимог було віднесено недопущення "Київстаром" відмов у наданні хмарних послуг, погіршення умов їх надання чи застосування дискримінаційних умов через відмову споживача від придбання інших послуг мобільного оператора.

"Зазначені зобов’язання спрямовані на запобігання можливому пов’язуванню хмарних послуг з іншими послугами групи набувача контролю, збереження можливості самостійного вибору послуг для споживачів та недопущення створення необґрунтованих переваг для учасників концентрації порівняно з іншими провайдерами хмарних послуг", - пояснили в АМКУ.

У відомстві також уточнили, що в межах контролю за виконанням відповідних вимог, "Київстару" необхідно буде надавати АМКУ щорічну звітність.

"Враховуючи результати всебічного дослідження обставин справи та те, що запропоновані зобов’язання нівелюють потенційні ризики для конкуренції, Комітет дозволив заявлену концентрацію та наклав відповідні зобов’язання", - наголосили в АМКУ.

GigaCloud – хмарний провайдер, заснований у 2016 році, який спеціалізується на наданні відповідних сервісів бізнесу. Серед клієнтів компанії є агрохолдинг Kernel, Нафтогаз та інші.

Наприкінці травня під час "Business breakfast з Володимиром Федоріним" президент та СЕО "Київстар" Олександр Комаров відмовився коментувати можливу купівлю компанії GigaCloud, але також зазначив зацікавленість групи в укріпленні позицій в хмарному бізнесі.

"Це один зі стратегічних напрямків. Це може відбуватися органічно, тому що ми є великим партнером Microsoft – ми розбудовуємо власну хмару на сьогоднішній день. Це може відбуватися також неорганічно, якщо ми будемо бачити привабливі цілі", – наголосив Комаров.

У червні 2025 році мобільний оператор запустив власний хмарний сервіс для українських користувачів Kyivstar Cloud, що доступний для малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору.

У І кварталі 2026 року "Київстар" збільшив прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.