"Укрпошта" в І півріччі отримала 122 млн грн прибутку до оподаткування – гендиректор

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" в першому півріччі 2026 року отримав прибуток до оподаткування 122 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року збиток до оподаткування склав 318,8 млн грн, а за перший квартал цього року – 204,8 млн грн.

"Операційний прибуток (EBITDA), а це показник без урахування продажу майна, амортизації та курсових коливань, склав 293 млн грн, майже у 6 разів перевищивши плановий", – написав генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

У першому півріччі 2025 року EBITDA був від’ємним – 100 млн грн, тоді як у першому кварталі цього року він став позитивним – 25,4 млн грн.

"І цей результат ми маємо попри поранення та загибель наших працівників, втрату сотень нових автомобілів, пошкодження й втрату сортувальних центрів, щоденні атаки на відділення", – наголосив очільник компанії.

За його словами, капітал компанії на середину цього року перевищив 2,3 млрд грн порівняно із 2,2 млрд грн на початок року.

Зазначається, що зростання кількості посилок рік до року в червні 2026 року досягло від 12% до 17%.

"Зростання кількості посилок рік до року в червні 2026-го, залежно від сегмента, склало від 12% до 17%, що свідчить про зростання довіри клієнтів", – наголосив гендиректор.

Серед інших досягнень він виділив своєчасність доставки на рівні 98%, входження в топ-3 серед поштових операторів світу за якістю міжнародної доставки та 50%+ частку на надзвичайно конкурентному ринку міжнародних відправлень в Україні.

"Ми запустили "Укрпошта.Аптека" по всій країні та вперше в історії України забезпечили можливість розраховуватися банківською карткою у 100% населених пунктів", – додав Смілянський.

Решта показників діяльності за перше півріччя поки відсутні.

Напередодні Смілянський повідомляв про розширення мережі поштоматів швидкої видачі. Зокрема, послугу відкрито у Львівській та Івано-Франківській областях. Також розпочато їх встановлення у прифронтових Харківській, Сумській та Полтавській областях. Раніше відповідні поштомати були вже відкриті в Одесі, Вінниці, Хмельницькому, Миколаєві, Києві (122 відділення) , Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому.

Як повідомлялось, за січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.