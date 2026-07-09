АМКУ дозволив "Київстар" придбати хмарного провайдера GigaCloud

Антимонопольний комітет України дозволив ПрАТ "Київстар" набути контроль над ТОВ "Гігаклауд" – хмарний провайдер GigaCloud.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 9 липня 2026 року.

GigaCloud – хмарний провайдер, заснований у 2016 році, який спеціалізується на наданні відповідних сервісів бізнесу. Серед клієнтів компанії є агрохолдинг Kernel, Нафтогаз та інші.

Наприкінці травня під час "Business breakfast з Володимиром Федоріним" президент та СЕО "Київстар" Олександр Комаров відмовився коментувати можливу купівлю компанії GigaCloud, але також зазначив зацікавленість групи в укріпленні позицій в хмарному бізнесі.

"Це один зі стратегічних напрямів. Це може відбуватися органічно, тому що ми є великим партнером Microsoft – ми розбудовуємо власну хмару на сьогоднішній день. Це може відбуватися також неорганічно, якщо ми будемо бачити привабливі цілі", – наголосив Комаров.

У червні 2025 році мобільний оператор запустив власний хмарний сервіс для українських користувачів Kyivstar Cloud, що доступний для малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору.

У І кварталі 2026 року "Київстар" збільшив прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.