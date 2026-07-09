АМКУ в четвер дасть висновок щодо можливості купівлі "Київстаром" хмарного провайдера GigaCloud

Антимонопольний комітет України у четвер розглядає заявку найбільшого українського оператора зв’язку ПрАТ "Київстар" на набуття контролю над ТОВ "Гігаклауд" – великим українським хмарним провайдером, що працює під ТМ GigaCloud.

Згідно з порядком денним засідання комітету, можлива угода про купівлю супроводжується корпоративним договором, що буде укладений між "Київстаром" та власниками "Гігаклауд" компаніями Nazlami Limited, Telliani Limited (обидві – Мальта) та Zvityaga Limited (Кіпр), яким належать відповідно 48,43%, 20,42% та 31,15% ТОВ.

Як повідомлялося, у червні 2025 році "Київстар" запустив власний хмарний сервіс для українських користувачів Kyivstar Cloud, що доступний для малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору.

СЕО та президент "Київстар" Олександр Комаров в середині травня цього року під час конференц-колу щодо звітності оператора за І квартал 2026 року зазначав, що компанія розглядає хмарний бізнес як один із важливих напрямів майбутнього розвитку та шукає можливості його розвитку як органічно, так і за рахунок придбань

"Ми нещодавно запустили власний хмарний бізнес в Україні, власний центр обробки даних та почали комерціалізувати це наприкінці 2025 року", – зазначив він.

За словами Комарова, компанія прагне підготуватися до розвитку ринку хмарних сервісів після війни як з точки зору переліку послуг, так і з точки зори частки ринку та наявних компетенцій.

Він уточнив, що наразі основним бізнесом компанії в цьому напрямку є перепродаж послуг Microsoft і, трохи, Amazon.

У першому кварталі 2026 року "Київстар" збільшив прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Згідно зі звітністю, виручка хмарного сервісу дочірньої компанії Kyivstar.Tech зросла зі 105 млн грн до 192 млн грн.

За даними ресурсу YouControl, виручка "Гігаклауд" у 2025 році зросла на 37,1% – до 561,44 млн грн, а чистий прибуток – в 3,8 рази, до 130,26 млн грн. Бенефіціарами компанії вказані українці Олег Поліщук – 31,15% та Назарій Курочко – 44,93%.

GigaCloud 8 липня цього року заявив про запуск суверенної хмари в Україні – хмарної інфраструктури, що відповідає вимогам державного регулювання щодо зберігання, обробки та передачі даних усередині країни.

"Нашим клієнтам важливо розуміти, де зберігаються їхні сервіси, хто їх адмініструє і чи відповідає це вимогам регуляторів та партнерів. Саме тому ми надаємо суверенну хмару, яка забезпечує контроль над даними, з україномовною підтримкою, з оплатою на українську юрособу і прозорим ланцюгом постачальників", – прокоментував запуск CEO GigaCloud Назарій Курочко.

На думку компанії, суверенна хмара буде особливо корисною для держорганізацій, об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ), фінансових установ, сфери оборони, медицини, енергетики тощо, а також для компаній, які беруть участь у держзакупівлях та повинні підтвердити відповідність вимогам безпеки, прозорість провайдера й готовність до аудиту.