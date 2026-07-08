"Нова пошта" запустила омніканальну платформу для рекламодавців Nova Media

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" об’єднала свої цифрові та офлайн-канали в єдину платформу Nova Media та декларує доступ рекламодавців до понад 35 тис. рекламних площин з щомісячною омніканальним доступом до аудиторії у понад 10 млн користувачів.

"Сьогодні клієнтами Nova Media вже є понад 475 компаній – від великих національних брендів до представників малого та середнього бізнесу. Рівень повторних звернень перевищує 60%", – наводяться у повідомленні компанії у середу слова начальника відділу розвитку нових продуктів "Нової пошти" Івана Білоконного.

Зазначається, що доступ до платформи надається через особистий кабінет, у якому можна самостійно налаштовувати та запускати гнучкі рекламні кампанії під власний бюджет, використовуючи різноманітні формати взаємодії: від сповіщень у мобільному застосунку до екранів у відділеннях, брендування пакування, поштоматів й корпоративного автотранспорту.

"Нова пошта" уточнила, що наразі щомісяця генерує близько 600 млн рекламних показів і понад 180 млн офлайн-контактів із клієнтами.

Компанія додала, що планує й надалі розширювати можливості Nova Media, запускати нові формати взаємодії та технологічні рішення.

Як повідомлялося, у 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, а чистий прибуток – на 4,4%, до 2,6 млрд грн.

Кількість доставлених посилок та вантажів за минулий рік зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.