DeepSeek розробляє власний ШІ-чип – ЗМІ

Китайський стартап DeepSeek розробляє власний ШІ-чип, повідомляє агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Наразі компанія використовує чипи Nvidia Corp. та Huawei для навчання та забезпечення роботи своїх моделей штучного інтелекту.

За словами джерел, чип, що розробляється, призначений для інференсу – етапу роботи ШІ, на якому вже навчена модель генерує відповіді для користувачів, а не для навчання нових моделей.

DeepSeek здобув широку популярність на початку 2025 року, випустивши модель штучного інтелекту, яка за результатами не поступається американським конкурентам, незважаючи на обмежений доступ Китаю до передових технологій та міжнародних фахівців.

Стартап залучив понад 50 млрд юанів ($7,4 млрд) за підсумками свого першого інвестиційного раунду в червні поточного року, під час якого його оцінили в понад $50 млрд.