Ворог у Нікополі знищив сім автівок "Укрпошти" – гендиректор

Російські війська завдали удару дроном по депо АТ "Укрпошта" у Нікополі (Дніпропетровська обл.), внаслідок чого знищено сім автомобілів компанії, йдеться у повідомленні генерального директора поштового оператора Ігоря Смілянського.

"Проте ми вже тиждень працюємо за резервною схемою через альтернативну локацію, тож вони зі злості просто пошкодили будівлі. Ну, знову відновимо", – написав Смілянський у Телеграм в четвер.

За його словами, поштовий оператор також відновив пошкодження у Києві та Сумах, що було завдано в результаті нічного ворожого обстрілу.

Зазначається, що на Сумщині компанія працює на генераторах, продовжуючи надавати послуги.

Водночас, зі слів гендиректора "Укрпошти", ворог вдень атакував дронами компанію на Дніпропетровщині та Сумщині, внаслідок чого працівники отримали легкі поранення.

"Але наразі проведено усі необхідні заходи і команда вже в безпеці. Автівки? Ну що ж, будемо замінювати та відновлювати, як завжди!",- наголосив Смілянський.

Як повідомляв СЕО компанії "Нова Пошта" Євген Тафійчук, ворог вдень, 2 липня, завдав удару реактивним дроном по сортувальному центру поштового оператора у Запоріжжі.