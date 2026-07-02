ITU попереджає про ризики цифрової пандемії напередодні першого Глобального діалогу щодо управління ШІ

Міжнародний союз електрозв’язку (ITU) в травні цього року випустив експертний звіт "Коли цифрові системи відмовляють: приховані ризики нашого цифрового світу", в якому попередив про загрозу цифрової пандемії, та сподівається на приділення цій темі увазі на великих подіях, які відбудуться наступного тижня у Женеві: Саміту ITU "Штучний інтелект (ШІ) заради добра" та першого Глобального діалогу щодо управління ШІ, повідомив заступник генсекретаря ITU Томас Ламанаускас.

"Ми почали розглядати ризики, які ми недооцінюємо… Деякі з цих ризиків звучать як наукова фантастика. Але це має бути дзвінок тривоги", – зазначив Ламанаускас у виступі на конференції GITEX AI Europe 2026, яка проходить у Берліні цього тижня, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що перший в історії Глобальний діалог щодо управління ШІ був схвалений Генеральною Асамблеєю ООН, і це також спроба почати говорити на рівні ООН про те, які ризики можуть виникнути від ШІ, як ним керувати, як його поширювати.

"Отже, це стосується всіх цифрових сфер. Це, знову ж таки, визнання того, що всі ці цифрові ризики впливають на наш світ так, як ми не думаємо, не цінуємо та не помічаємо… Ці речі нам потрібно по-справжньому оцінити", – наголосив представник ITU та нагадав, що це найстаріша міжнародна організація у світі, яка була створена у 1865 році для регулювання телеграфу, а сьогодні є спеціалізованою установою ООН у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Як приклади таких ризиків він навів загрози підводним кабелям зв’язку, якими йде 99,99% міжнародного трафіку і з якими щороку відбувається близько 200 обривів, хоча цих кабелів у світі всього біля 600. Ламанаускас зазначив, що через усвідомлення ступеню небезпеки два роки тому була створена Міжнародна консультативну раду з питань стійкості підводних кабелів.

Ще одним прикладом, який здається близьким до фантастики, представник ITU навів сонячні бурі – це викиди Сонця, які впливають на радіомагнітне середовище. За його словами, якби найбільша сонячна буря, яка сталася 1859 року та вивела тоді з ладу телеграф, сталася б сьогодні, вона фактично б призвела до страшних наслідків, близьких до глобального блекауту енергосистем та зв’язку.

"Як кажуть вчені, ймовірність того, що це станеться протягом наступного десятиліття, становить від 2 до 12%, і насправді у 2012 році подібна сонячна буря пройшла повз Землю "на півгодини". Це звучить як наукова фантастика, поки це не станеться", – наголосив представник ITU.

Він додав швидке збільшення ризиків для супутників, яких лише за останні 15 місяців було запущено близько 2200 супутників, що збільшило їх кількість на орбіті до близько 30 000, але також призвело до появи понад 1,2 млн шматків космічного сміття розміром більше одного сантиметра, кожен з яких може пошкодити супутник.

Ламанаускас закликав країни та різні елементи цифрової інфраструктури до більшого обміну інформацією та координації дій для запобігання таким ризикам.

На його думку, також важливим є збереження "аналогових" навичок та освіти.

"В нашому звіті ми говоримо про важливість аналогових навичок…: який мінімум аналогових навичок нам як суспільству потрібен?... Як суспільство нам потрібно подумати, чи маємо ми мінімальні навички, які дозволять нам нормально функціонувати без цього (цифрової інфраструктури)", – зазначив представник ITU.

Він навів приклад, що у Східній Європі зараз часті випадки, коли глушиться сигнал GPS для літаків, тож потрібно, щоб пілоти зберігали знання старомодних способів посадки.

Щодо поширення ШІ, Ламанаускас підтвердив, що це справді трансформаційна технологія, яка пропонує величезні можливості швидкого розвитку для світу через реальні послуги – від медицини до сільського господарства, а також урядування.

Він нагадав, що ITU почав працювати над цією темою близько 10 років, й перший Самітом "ШІ заради добра" пройшов у 2017 році, а минулого року його учасниками вже стало було 11 тис. людей.

На думку Ламанаускаса, ООН зараз відіграє величезну роль у ефективному використанні ШІ: був запущений Центр ресурсів ШІ ООН разом з ПРООН та ЮНЕСКО, запропоновані понад 900 варіантів використання ШІ, які допомагають людям у всьому світі.

"Але ШІ також має ризики, наприклад, кібербезпека. Спостерігається 70% щорічне зростання кібератак, пов’язаних зі ШІ згідно зі статистикою, яку мені надали мої колеги. У нас величезне зростання фішингових атак – приблизно на 1200% на рік. І фактично 80% фішингу зараз генерується ШІ", – наголосив представник ITU.

Серед інших ризиків він назвав гендерне упередження ШІ або дезінформацію, які не схожі на традиційні цифрові ризики,

"Це ризики, які ми не вважаємо цифровими. Але це ризики, які зараз несе наша цифрова екосистема", – зауважив Ламанаускас.