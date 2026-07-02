Частина киян залишилася без фіксованого інтернету після пошкодження обстрілом РФ одного з дата-центрів у Києві

Частина киян як на правому березі Дніпра, так і на лівому, після нічного російського обстрілу зранку у четвер залишилися без фіксованого домашнього інтернету, провайдери пояснюють проблему пошкодженням одного зі столичних дата центрів.

"Через масовану ракетну атаку на Україну зазнав пошкоджень один із ключових київських дата-центрів, де встановлено наше центральне обладнання. У зв’язку з цією масштабною аварією виникли тимчасові технічні труднощі", – йдеться у пояснені провайдера Undernet у Facebook.

Згідно з ним, технічна команда Undernet уже на місці та спільно з фахівцями дата-центру робить усе можливе для ліквідації наслідків аварії.

Про проблеми зі зв’язком повідомили також абоненти столичних інтернет-провайдерів Faust та IBnet, а також провайдера з Київської області X-com.

Про можливі перебої в роботі мережі фіксованого інтернету внаслідок нічного російського обстрілу попередив також "Vodafone Україна" – другий за розмірами український оператор.

"Наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема, домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграм у четвер.

Згідно з ним, інженери працюють на місці з самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення.

Інформація про прогнозний час усунення пошкоджень поки відсутня.

У той же час абоненти провайдерів "Ланет", "Тріолан", "Нашнет", VEGA повідомляють про нормальну роботу фіксованого інтернету.

"Укртелеком" працює у штатному режимі. Ми постійно моніторимо стан мережі після нічної атаки та за потреби оперативно виконуємо відновлювальні роботи на окремих ділянках. Наразі суттєвих системних перебоїв у роботі мережі не спостерігаємо", – також повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Укртелекомі".