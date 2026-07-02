"Vodafone Україна" повідомляє про можливі перебої з доступом до деяких сервісів через нічний обстріл

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), другий за величиною український оператор мобільного зв’язку, повідомив про можливі тимчасові труднощі з доступом до домашнього інтернету, поповнення рахунку та функціонування контакт-центру внаслідок нічного ворожого обстрілу.

Згідно з повідомленням мобільного оператора у телеграм в четвер, інженери працюють на місці від самої ночі та роблять усе можливе для відновлення.

"Дякуємо за ваше терпіння та розуміння!", – наголосили у "Vodafone Україна".

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Сили оборони знешкодили 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників). Наразі відомо про 86 постраждалих у Києві. 70 із них госпіталізовано, 13 людей загинуло.