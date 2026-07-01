Meta Platforms планує розпочати бізнес із продажу ШІ-потужностей стороннім клієнтам

Американська компанія Meta Platforms Inc. планує запустити бізнес у сфері хмарної інфраструктури, який надаватиме клієнтам доступ до обчислювальних потужностей та моделей штучного інтелекту, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

У цьому напрямку вона стане конкурентом провідним галузевим сервісам, таким як Amazon Web Services, Microsoft Azure та Google Cloud.

Meta активно нарощує потужності дата-центрів і розвиває інфраструктуру для реалізації власних амбіцій у сфері ШІ і, при цьому, має намір заробляти на продажу надлишкових обчислювальних потужностей зовнішнім клієнтам, зазначають джерела.

За їхніми словами, компанія, наприклад, розглядає можливість надання платного доступу до різних моделей ШІ, що працюють на її інфраструктурі. Такий самий підхід використовує, зокрема, сервіс Bedrock від Amazon.com Inc. Він передбачає, що Meta керуватиме дата-центрами, які забезпечують роботу моделей ШІ, включаючи її власні моделі Muse Spark, і стягуватиме плату з розробників за доступ до них.

Компанія також планує просто продавати доступ до обчислювальних потужностей за аналогією з такими компаніями, як CoreWeave Inc., зазначають джерела.

Розробка цих планів ведеться в рамках внутрішньої ініціативи Meta Compute, що відповідає за інфраструктуру штучного інтелекту.

Акції Meta подорожчали на 9,9% під час торгів у середу. Із початку поточного року їхня вартість знизилася на 6,3%.