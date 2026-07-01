Інтерфакс-Україна
Телеком
19:27 01.07.2026

Meta Platforms планує розпочати бізнес із продажу ШІ-потужностей стороннім клієнтам

1 хв читати

Американська компанія Meta Platforms Inc. планує запустити бізнес у сфері хмарної інфраструктури, який надаватиме клієнтам доступ до обчислювальних потужностей та моделей штучного інтелекту, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

У цьому напрямку вона стане конкурентом провідним галузевим сервісам, таким як Amazon Web Services, Microsoft Azure та Google Cloud.

Meta активно нарощує потужності дата-центрів і розвиває інфраструктуру для реалізації власних амбіцій у сфері ШІ і, при цьому, має намір заробляти на продажу надлишкових обчислювальних потужностей зовнішнім клієнтам, зазначають джерела.

За їхніми словами, компанія, наприклад, розглядає можливість надання платного доступу до різних моделей ШІ, що працюють на її інфраструктурі. Такий самий підхід використовує, зокрема, сервіс Bedrock від Amazon.com Inc. Він передбачає, що Meta керуватиме дата-центрами, які забезпечують роботу моделей ШІ, включаючи її власні моделі Muse Spark, і стягуватиме плату з розробників за доступ до них.

Компанія також планує просто продавати доступ до обчислювальних потужностей за аналогією з такими компаніями, як CoreWeave Inc., зазначають джерела.

Розробка цих планів ведеться в рамках внутрішньої ініціативи Meta Compute, що відповідає за інфраструктуру штучного інтелекту.

Акції Meta подорожчали на 9,9% під час торгів у середу. Із початку поточного року їхня вартість знизилася на 6,3%.

Теги: #бізнес #напрям #сша #мета

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 01.07.2026
Плани саміту НАТО в Албанії у 2027 році під питанням через розбіжності щодо оборонних витрат – ЗМІ

Плани саміту НАТО в Албанії у 2027 році під питанням через розбіжності щодо оборонних витрат – ЗМІ

22:57 30.06.2026
США встановили історичний рекорд видобутку нафти у квітні – ЗМІ

США встановили історичний рекорд видобутку нафти у квітні – ЗМІ

20:05 30.06.2026
Двопартійна делегація сенаторів США прибула до України

Двопартійна делегація сенаторів США прибула до України

18:24 30.06.2026
Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження

Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження

16:00 30.06.2026
Паліса зустрівся з новим військовим аташе США в Україні, обговорювали безпекові питання

Паліса зустрівся з новим військовим аташе США в Україні, обговорювали безпекові питання

19:09 29.06.2026
Промислові теплові насоси стають елементом енергонезалежності та кліматичної стійкості бізнесу – RSE Group Ukraine

Промислові теплові насоси стають елементом енергонезалежності та кліматичної стійкості бізнесу – RSE Group Ukraine

22:35 25.06.2026
Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

12:44 23.06.2026
Зберегти або збільшити інвестиції у 2026р планує 87% AmCham в Україні, найбільші виклики – безпека та бронювання

Зберегти або збільшити інвестиції у 2026р планує 87% AmCham в Україні, найбільші виклики – безпека та бронювання

10:49 23.06.2026
Майже 5 тис українців отримали мікроґрант за програмою "Власна справа" з початку року – ДЦЗ

Майже 5 тис українців отримали мікроґрант за програмою "Власна справа" з початку року – ДЦЗ

13:05 16.06.2026
Бізнес проти планів "Укрзалізниці" значно підвищити тарифи на вантажні перевезення, що стане черговим ударом по економіці

Бізнес проти планів "Укрзалізниці" значно підвищити тарифи на вантажні перевезення, що стане черговим ударом по економіці

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор "Укрпошти" продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

ОСТАННЄ

Італія з 1 липня стає країною-лідером Талліннського механізму та виділяє ще EUR1 млн на кіберзахист України

Європа потребує цифрового суверенітету в епоху ШІ – це урок з останньої заборони США – міністр ФРН

Власниками облігацій NovaPay вже стали понад 8 тис. українців, загальний портфель перевищив 4 млрд грн

СБУ нейтралізувала понад 16 тис. російських кібератак та кіберінцидентів з 2022р, значною мірою на ЗМІ

Гендиректор "Укрпошти" продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі

"Укрпошта" та "Прозорро.Продажі" презентували тематичну марку до 10-річчя системи онлайн-аукціонів

"Vodafone Україна" планує побудувати в Україні підземний дата-центр

Гендиректор "Укрпошти" анонсував коментар рішення НБУ про його відсторонення з посади зранку 1 липня

Nova Post відкрила новий логістичний термінал у Молдові за EUR800 тис.

"Укрпошта" з 1 липня зменшує тарифи на доставку в села

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА