Італія з 1 липня стає країною-лідером Талліннського механізму та виділяє ще EUR1 млн на кіберзахист України

Італія з 1 липня переймає у Великої Британії лідерство у Талліннському механізмі та протягом наступних пів року планує профінансувати проєкти з кібербезпеки в Україні ще на EUR1 млн, таким чином загальний внесок країни в ініціативу складе EUR2 млн, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у середу.

У Мінцифри уточнили, що Італія планує поглибити цифрову співпрацю з Україною. Зокрема, мова йде про посилення кіберзахисту державних органів на національному та регіональному рівнях, захист об’єктів критичної інфраструктури та розвиток кіберстійкості.

Серед іншого, визначено професійний розвиток українських фахівців з кібербезпеки.

"Ми вдячні Великій Британії за лідерство й системну підтримку, а також вітаємо Італію з початком головування та її готовність поглиблювати співпрацю з Україною. Наш пріоритет – щоб кожна ініціатива у межах механізму відповідала реальним потребам України, давала вимірюваний результат і зміцнювала кіберстійкість у довгостроковій перспективі", – цитується у релізі заступник міністра цифрової трансформації Віталій Балашов.

У відомстві нагадали, що попередник Італії, Велика Британія профінансувала проєкти для Міністерства закордонних справ України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) України та Державної прикордонної служби.

Крім того, спільно з Нідерландами та Чехією країна реалізує проєкт міжнародної технічної допомоги CYFER, у межах якого вже впроваджено сім ініціатив Талліннського механізму.

Що стосується Італії, країна профінансувала два кіберпроєкти у Тернопільскій області майже на EUR900 тис. Зокрема, здійснюється модернізація інфраструктури та створення захищеної мережі. Інший проєкт на суму EUR570 тис. розпочинається на Одещині, де передбачено розробку безпечної системи для регіонального інформаційно-аналітичного центру.

Італія також профінансувала аналітичний огляд Національної системи кібербезпеки 2025 та підтримали молодіжну збірну України на змаганнях European Cybersecurity Challenge, йдеться у повідомленні.

Талліннський механізм було засновано у грудні 2023 року з метою координації міжнародної підтримки кібербезпеки України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Фінляндія приєдналася до механізму у жовтні 2025 року.