Європа потребує цифрового суверенітету в епоху ШІ – це урок з останньої заборони США – міністр ФРН

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Рішення США у червні заборонити доступ іноземців до найпотужніших моделей штучного інтелекту (ШІ) Mythos 5 та Fable 5 компанії Anthropic (розробник популярного чат-бота Claude) є ще одним підтвердженням термінової необхідності для Європи мати власні моделі ШІ та в цілому цифровий суверенітет, заявив міністр цифрової трансформації та модернізації уряду Німеччини Карстен Вільдбергер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Кілька тижнів тому тисячі інженерів, засновників та дослідників по всій Європі, прийшовши на роботу, виявили, що двері зачинені. За одну ніч доступ до однієї з найпотужніших у світі моделей штучного інтелекту було відключено для користувачів за межами її внутрішнього ринку. Згідно з експортним правилом, ухваленим десь інде. Без голосування, без попередження, без побоювань", – описав ситуацію міністр у виступі на конференції GITEX AI Europe 2026, яка проходить у Берліні 30 червня-1 липня.

"Що б хто не думав про це рішення, урок для нас один і той самий: технологію, на якій працює наша економіка, може вимкнути хтось інший. Це не гіпотетичний сценарій. Це світ, у якому ми живемо зараз", – констатував Вільдбергер.

Він наголосив, що цифровий суверенітет – це не засіб знищення, а питання того, хто контролює системи, від яких зараз залежить економіка, і того, де будуватиметься майбутнє зростання.

За його словами, Європа в цілому та Берлін зокрема були місцем, де створювались двигуни, турбіни та машини, що допомогли сформувати промислове століття, але наступне промислове століття працюватиме на іншому типі двигуна – обчислення, дані та моделі.

"І ключове питання для Європи: чи ми побудуємо двигун, чи орендуємо його у когось іншого? Чи сформує Європа епоху штучного інтелекту, чи Європа буде сформована ним? Штучний інтелект змінює те, як ми працюємо, як ми виробляємо, як ми керуємо. І наступна хвиля буде такою, де ШІ зустрінеться з фізичним світом", – зазначив міністр.

Він додав, що ШІ сильно впливатиме на виробництво, робототехніку, фармацевтику, енергетику, логістику – всі ті галузі, де позиції Європи до останнього часу були сильними, але якщо не зробити правильні висновки та кроки, це лідерство може бути втрачено.

"Європі потрібні власні потужні моделі. І здатність навчати, будувати, тренувати та керувати ними тут. Без цього не буде тривалого процвітання, реальної конкурентоспроможності та суверенного майбутнього", – заявив представник федерального уряду Німеччини.

Він закликав визнати, що занадто довго Європа запізнювалася з технологіями, які встановлювали умови ринку: програмне забезпечення, платформи, хмарні технології, чіпи – вона лише використовувала та регулювала їх, але занадто рідко формували.

"Зі штучним інтелектом ми нарешті маємо шанс надолужити згаяне. Але вікно недовго залишиться відкритим. Суверенітет – це не гасло, це здатність діяти", – підсумував Вільдбергер.

В той же час він наголосив, що мова не йде про ізоляцію, бо співпраця та взаємозалежність – це факт глобального ринку, а головне вирішити проблему односторонньої залежності.

Міністр зазначив, що Німеччина також багато робить, аби масштабувати цей цифровий суверенітет. Серед прикладів він навів рішення визнати розширення мережі питанням першочергового суспільного інтересу, щоб пришвидшити розгортання оптоволоконного зв’язку, а також будівництво центрів обробки даних. За його словами, до 2030 року потужність центрів обробки даних Німеччини подвоїться – з 3 ГВт до 6 ГВт, а питома потужність зросте вчетверо.

"І ми будуємо державну інфраструктуру для наступної економіки: відкриті стандарти, суверенні хмарні сервіси та прикладний рівень з агентами штучного інтелекту. Це те, що ми називаємо Deutschland-Stack (німецьким стеком)", – сказав Вільдбергер.

Він уточнив, що першим важливим компонентом є цифровий гаманець, який запланований на січень 2027 року, і понад 200 компаній вже створюють рішення на його основі.

Міністр додав, що держава також повинна стати одним із перших клієнтів, підтримуючи європейські рішення, тестуючи їх у реальній системі та допомагаючи їм досягати масштабу,

"Ось чому ми будуємо екосистему, а не просто політику. Наш хаб з агентного ШІ опосередковано залучає стартапи… Уряди можуть встановлювати напрямок та усувати бар’єри. Але суверенітет зрештою буде побудований засновниками, інженерами та інвесторами, які перетворюють можливості на масштаб", – наголосив Вільдбергер.

За його словами, для цього важлива довіра, побудована на правилах, які є більш практичними та, зокрема, сприятливими для інновацій: нехай інноватори створюють і тестують, а правила посилюються вже тоді, коли з’являться реальні ризики.

"Там, де довіра має найбільше значення, ми створюємо національний інститут безпеки та захисту ШІ. Адже надійний ШІ – це той ШІ, який переможе в середньо- та довгостроковій перспективі. І все це – командна гра. Жодна країна не зможе впоратися з цим самостійно", – зауважив міністр та у якості прикладу привів злиття канадської компанії у сфері ШІ Cohere з німецьким стартапом Aleph Alpha, висловивши сподівання, що об’єднана компанія стане серйозним європейським лідером у цій галузі

"Одна компанія, два паспорти. Ось що таке промислова політика в епоху ШІ. Не промови про суверенітет, а дії. І лише кілька днів тому Франція та Німеччина домовилися про спільне визначення цифрового суверенітету. І це питання зараз на розгляді Європейської комісії, а інших країн щиро запрошують долучитися. Адже коли європейці будують разом, суверенітет перестає бути лише концепцією. Він перетворюється на компанії, робочі місця та економічне зростання", – підсумував федеральний міністр цифрової трансформації та модернізації уряду Німеччини.