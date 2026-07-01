Власниками облігацій NovaPay вже стали понад 8 тис. українців, загальний портфель перевищив 4 млрд грн

Кількість інвесторів, які придбали облігації міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТМ NovaPay) з групи Nova, станом на минулий тиждень перевищила 8 тис., а загальний обсяг їх продажу – 4 млрд грн, тоді як у березні цього року ці показники складали понад 7 тис. інвесторів та 3,5 млрд інвестицій, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії у середу.

"Ми бачимо, що корпоративні облігації поступово стають для українців звичним інструментом інвестування. Для нас особливо важливо, що більшість інвесторів – це приватні клієнти, які свідомо обирають цей інструмент для збереження та примноження власних коштів", – цитуються у релізі компанії слова директорки з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay Яни Левади.

Згідно із повідомленням фінансового сервісу, середній вік інвестора становить 38 років. Показник чоловіків, які є власниками облігацій складає 64,1%, жінок – 35,2%, а 0,7% припадає на фінансові установи.

Зазначається, що середній чек інвестора під час купівлі через мобільний застосунок NovaPay становить майже 40 тис. грн.

Найчастіше в облігації інвестують наймані працівники – 35%, частка фізичних осіб-підприємців становить 26%, а військовослужбовців – 13%.

Як повідомлялося, NovaPay використовує більшість випусків облігацій для програми РЕПО-операцій як альтернативу банківським депозитам: вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay із зобов’язанням зворотного продажу на термін від місяця до року, виплата відсотків по таким облігаціям запланована один раз при погашені.

Всього з 2023 року здійснено 15 випусків корпоративних облігацій, з яких погашено два: серія "С" обсягом 100 млн грн у 2025 році та серія "А" обсягом 100 млн грн у 2026 році.

На початку червня цього року був розміщений у повному обсязі 14-й публічний випуск облігацій – серії "N" номінальною вартістю 200 млн грн, емітентом яких є традиційно виступила дочірня компанія "НоваПей Кредит".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) також зареєструвала 15 публічний випуск облігацій NovaPay – серії "О" загальною номінальною вартістю 200 млн грн.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

NovaPay у 2025 році збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

У першому кварталі 2026 року компанія збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.