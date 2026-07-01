Інтерфакс-Україна
Телеком
15:30 01.07.2026

Власниками облігацій NovaPay вже стали понад 8 тис. українців, загальний портфель перевищив 4 млрд грн

3 хв читати
Власниками облігацій NovaPay вже стали понад 8 тис. українців, загальний портфель перевищив 4 млрд грн

Кількість інвесторів, які придбали облігації міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТМ NovaPay) з групи Nova, станом на минулий тиждень перевищила 8 тис., а загальний обсяг їх продажу – 4 млрд грн, тоді як у березні цього року ці показники складали понад 7 тис. інвесторів та 3,5 млрд інвестицій, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії у середу.

"Ми бачимо, що корпоративні облігації поступово стають для українців звичним інструментом інвестування. Для нас особливо важливо, що більшість інвесторів – це приватні клієнти, які свідомо обирають цей інструмент для збереження та примноження власних коштів", – цитуються у релізі компанії слова директорки з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay Яни Левади.

Згідно із повідомленням фінансового сервісу, середній вік інвестора становить 38 років. Показник чоловіків, які є власниками облігацій складає 64,1%, жінок – 35,2%, а 0,7% припадає на фінансові установи.

Зазначається, що середній чек інвестора під час купівлі через мобільний застосунок NovaPay становить майже 40 тис. грн.

Найчастіше в облігації інвестують наймані працівники – 35%, частка фізичних осіб-підприємців становить 26%, а військовослужбовців – 13%.

Як повідомлялося, NovaPay використовує більшість випусків облігацій для програми РЕПО-операцій як альтернативу банківським депозитам: вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay із зобов’язанням зворотного продажу на термін від місяця до року, виплата відсотків по таким облігаціям запланована один раз при погашені.

Всього з 2023 року здійснено 15 випусків корпоративних облігацій, з яких погашено два: серія "С" обсягом 100 млн грн у 2025 році та серія "А" обсягом 100 млн грн у 2026 році.

На початку червня цього року був розміщений у повному обсязі 14-й публічний випуск облігацій – серії "N" номінальною вартістю 200 млн грн, емітентом яких є традиційно виступила дочірня компанія "НоваПей Кредит".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) також зареєструвала 15 публічний випуск облігацій NovaPay – серії "О" загальною номінальною вартістю 200 млн грн.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

NovaPay у 2025 році збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

У першому кварталі 2026 року компанія збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Теги: #облігації #novapay

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 30.06.2026
Рада прийняла за основу законопроєкт про сек'юритизацію та облігації з покриттям

Рада прийняла за основу законопроєкт про сек'юритизацію та облігації з покриттям

14:09 18.06.2026
"Київстар" незабаром може вийти на український ринок облігацій – CEO

"Київстар" незабаром може вийти на український ринок облігацій – CEO

13:28 09.06.2026
NovaPay розмістив 14-й випуск облігацій обсягом 200 млн грн

NovaPay розмістив 14-й випуск облігацій обсягом 200 млн грн

13:48 29.05.2026
СІО NovaPay Рубан йде з посади після 8 років роботи в компанії

СІО NovaPay Рубан йде з посади після 8 років роботи в компанії

09:59 14.05.2026
"Інтерпайп" погасив всі свої облігації-2026р на $300 млн, вчасно виплативши черговий купон

"Інтерпайп" погасив всі свої облігації-2026р на $300 млн, вчасно виплативши черговий купон

15:43 05.05.2026
НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

13:28 05.05.2026
NovaPay погасив 3-річні облігації серії "А" на 100 млн грн

NovaPay погасив 3-річні облігації серії "А" на 100 млн грн

20:09 27.04.2026
NovaPay у І кв.-2026р збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

NovaPay у І кв.-2026р збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

03:46 07.02.2026
NovaPay розмістив першу збільшену вдвічі серію облігацій обсягом 200 млн грн

NovaPay розмістив першу збільшену вдвічі серію облігацій обсягом 200 млн грн

19:30 13.01.2026
"Доньки" МХП поручилися за можливий новий випуск його облігацій на суму до $1 млрд

"Доньки" МХП поручилися за можливий новий випуск його облігацій на суму до $1 млрд

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор "Укрпошти" продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

ОСТАННЄ

СБУ нейтралізувала понад 16 тис. російських кібератак та кіберінцидентів з 2022р, значною мірою на ЗМІ

Гендиректор "Укрпошти" продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі

"Укрпошта" та "Прозорро.Продажі" презентували тематичну марку до 10-річчя системи онлайн-аукціонів

"Vodafone Україна" планує побудувати в Україні підземний дата-центр

Гендиректор "Укрпошти" анонсував коментар рішення НБУ про його відсторонення з посади зранку 1 липня

Nova Post відкрила новий логістичний термінал у Молдові за EUR800 тис.

"Укрпошта" з 1 липня зменшує тарифи на доставку в села

"Укрпошта" стає офіційним партнером маркетплейсу Etsy – гендиректор

"Укрпошта" присвятила новий поштовий випуск 30-річчю Подільських Товтр

"Київстар" спільно з VEON та Мінекономіки підписали меморандум про наміри створення в Україні AI Data Center

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА