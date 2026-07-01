Інтерфакс-Україна
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13:02 01.07.2026

СБУ нейтралізувала понад 16 тис. російських кібератак та кіберінцидентів з 2022р, значною мірою на ЗМІ

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СБУ нейтралізувала понад 16 тис. російських кібератак та кіберінцидентів з 2022р, значною мірою на ЗМІ

Фахівці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України нейтралізували від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 16 тис. кібератак і кіберінцидентів, вчинених державою-агресором, певна їх частина була спрямована проти українських медіа, заявив керівник Департаменту Володимир Карастельов.

"З 24 лютого 2022 року Росія значно збільшила кількість кібератак по Україні. Якщо ми говоримо про найбільші із них – про ті, якими займається саме СБУ, то за цей час нам вдалося нейтралізувати понад 16 тис. кібератак і критичних кіберінцидентів. Примітно, що, крім державних органів, фінансових установ та оборонних структур, пріоритетною ціллю для подібних нападів ворога є українські засоби масової інформації", – наголосив він.

Як повідомляється на сайті СБУ в середу, для посилення захисту українських медіа СБУ спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення реалізує проєкт із підвищення кіберстійкості місцевих і регіональних ЗМІ.

"Головна мета спільного проєкту – не лише реагувати на кібератаки після того, як вони вже сталися, а й сформувати у регіональних редакціях практичну спроможність самостійно виявляти загрози, захищати свої цифрові ресурси та забезпечувати безперервну роботу навіть в умовах повномасштабної війни. Ми зацікавлені у системній та постійній співпраці з фахівцями СБУ в цьому напрямку", – повідомила голова Нацради Ольга Герасим’юк.

У 2026 році в рамках проєкту було проведено серію практичних тренінгів із кібербезпеки для представників регіональних медіа. Навчання відбулося на 20 регіональних майданчиках, охопивши представників 21 області України. У тренінгах взяли участь майже 450 осіб – керівники медіа, журналісти, редактори, адміністратори цифрових ресурсів і технічні спеціалісти редакцій.

Теги: #сбу #кібератаки #медіа #нацрада_тв_радіомовлення

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