Гендиректор "Укрпошти" продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі

Укрпошта, 18.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Ірина Дорош

Генеральний директор національного поштового оператора АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

Згідно з повідомленням Смілянського у Телеграм в середу, компанія також продовжує працювати у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

В "Укрпошті" просять довіряти офіційним повідомленням компанії щодо її діяльності її керівництва.

"Дякуємо за увагу до цього питання. Чекаємо на вас у наших відділеннях по всій країні!", - додав Смілянський.

Напередодні у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" гендиректор Укрпошти заявляв, що всі коментарі щодо ситуації навколо вимоги Національного банку України про його відсторонення від посади мали бути оприлюднені вранці 1 липня.

НБУ минулого тижня визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг, у зв’язку з чим компанія мала відсторонити його від керівництва протягом п’яти робочих днів.

Крім того, протягом двох місяців Нацбанк вимагав від уповноваженого органу "Укрпошти" призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам професійної придатності.