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19:42 30.06.2026

"Укрпошта" та "Прозорро.Продажі" презентували тематичну марку до 10-річчя системи онлайн-аукціонів

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"Укрпошта" та "Прозорро.Продажі" презентували тематичну марку до 10-річчя системи онлайн-аукціонів
Фото: Укрпошта

АТ "Укрпошта" випустила тематичний поштовий випуск у межах проєкту "Власна марка" до 10-річчя  системи "Прозорро.Продажі", йдеться у релізі компанії у вівторок.

Церемонія спеціального погашення відбулася у Києві за участі генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, СЕО Прозорро.Продажі Ігоря Добрована та голови Наглядової ради АТ "Прозорро.Продажі" Іллі Михайлова.

Зазначається, що за десять років через систему "Прозорро.Продажі"  було завершено понад 182 тис. електронних аукціонів, що забезпечили  понад 131 млрд грн надходжень державі, громадам і бізнесу.

У свою чергу "Укрпошта" за час роботи із системою завершила більш ніж 3,6 тис. аукціонів, таким чином залучивши до бюджету майже 1,5млрд грн.

"Тому це не лише про прозорість продажі, це також про те, що об'єкти, будь-яке майно чи навіть металобрух, вони мають працювати ефективно", – зауважив гендиректор "Укрпошти", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, "Укрпошта" розраховує залучити більш ніж 22 млн грн від продажу списаного транспорту на модернізацію автопарку компанії.

За два етапи відкритих аукціонів через систему "Прозорро.Продажі" поштовий оператор реалізував понад 1 тис. одиниць техніки. Зокрема, під час першого етапу було продано 716 автомобілів, що принесло компанії близько 9 млн грн.

 

Теги: #презентація #марка

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