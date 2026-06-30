Інтерфакс-Україна
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13:54 30.06.2026

"Vodafone Україна" планує побудувати в Україні підземний дата-центр

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"Vodafone Україна" планує побудувати в Україні підземний дата-центр

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), другий за величиною український оператор мобільного зв’язку під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща) презентував проєкт зі створення в Україні надсучасного підземного дата-центру, який буде реалізовано у синергії з проєктом підводних волоконно-оптичних ліній зв’язку "Кардеса" (Kardesa), що був анонсований у жовтні минулого року.

"У перспективі цей комплекс стане важливою частиною міжнародної екосистеми обміну даними, інтегруючи Україну до глобальних маршрутів передачі дата-трафіку та відкриваючи нові можливості для формування в країні одного з ключових дата-хабів цифрової архітектури Європи", – йдеться у релізі мобільного оператора.

Передбачається, що відповідний об’єкт матиме сертифікацію Tier III як на рівні проєктування, так і в операційній експлуатації.

У "Vodafone Україна" нагадали, що система підводних кабелів Kardesa є спільним проєктом з Vodafone Group. Мережа з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину, а перший вихід кабелю на узбережжя планується у Болгарії у 2027 році, надалі буде у Туреччині, Грузії та в Україні.

Зазначаєтья, що роботи на українській ділянці відбуватимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах.

"Нова високошвидкісна підводна кабельна система у Чорному морі утворить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, в межах URC 2026 "Vodafone Україна" залучив EUR30 млн експортного кредитного фінансування для розвитку телекомунікаційної інфраструктури.

Залучені кошти будуть використанні на модернізацію мережі "Vodafone Україна", підвищення її стійкості, закупівлю обладнання та послуг компанії Nokia, а також розвиток цифрової інфраструктури.

"Vodafone Україна" за січень-березень 2026 року збільшив чистий прибуток на 12% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 778 млн грн. Виручка зросла на 11% – до 7,3 млрд грн.

Теги: #urc_2026 #vodafone #дата_центр

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