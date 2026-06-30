Гендиректор "Укрпошти" анонсував коментар рішення НБУ про його відсторонення з посади зранку 1 липня

Укрпошта, 18.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Ірина Дорош

Всі коментарі щодо ситуації навколо вимоги Національного банку України про відсторонення генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського від посади будуть оприлюднені вранці 1 липня, заявив сам Смілянський.

"Всі коментарі завтра зранку. Прямо з 9 чи з 10 години. Все згідно із законодавством буде завтра", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" гендиректор "Укрпошти" у вівторок.

НБУ минулого тижня визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг, у зв’язку з чим компанія має відсторонити його від керівництва протягом п’яти робочих днів. Крім того, протягом двох місяців Нацбанк вимагає від уповноваженого органу "Укрпошти" призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам професійної придатності.

Окрім того Смілянський у Телеграм у вівторок підбив підсумки десяти років роботи на посаді генерального директора "Укрпошти". Він повідомив, що за січень-травень 2026 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 77 млн грн, а її дохід зріс із 2016 року по 2025 рік з 4,6 млрд грн до 13,1 млрд грн.

"Сьогодні минає 10 років, як я очолюю Укрпошту. Десять років, з яких два роки тривала пандемія COVID-19, а чотири з половиною – повномасштабна війна",- написав гендиректор "Укрпошти".

За словами Смілянського, у 2019 році компанія отримала 405 млн грн прибутку та сплатила 203 млн грн дивідендів, а у 2021 році при прибутку 184 млн грн виплатила 92 млн грн дивідендів, із яких 55 млн грн – до державного бюджету. За 2025 рік "Укрпошта" також сплатила 3,6 млрд грн податків.

У коментарі агентству Смілянський уточнив, що компанія обережно ставиться до зростання прибутку, адже ворог продовжує завдавати ударів по компанії. Зокрема, за минулий тиждень ворожими атаками було знищено шість автівок поштового оператора у Нікополі.

"Тому, якщо прогнозувати до кінця року, то це, на жаль, гра між збільшенням доходів і витратами. І плюс, коли замість знищених автівок на їх місці ми купляємо нові – амортизація збільшується автоматично. Тому дивимося з обережним оптимізмом", – додав Смілянський.

У підсумках щодо річниці роботи на посаді керівника компанії Смлянський уточнив, що амортизація поштового оператора наразі становить майже 1 млрд грн, а частка "Укрпошти" на ринку міжнародних відправлень сьогодні перевищує 50%, таким чином здійснюється доставка до більш ніж 660 тис. точок видачі у світі.

Водночас, від початку повномасштабного вторгнення "Укрпошта" втратила понад 430 автомобілів та більш як 1 тис. відділень, сортувальних центрів та інших об’єктів інфраструктури. Попри це компанія продовжує інвестувати у відновлення, модернізацію та розвиток.

Серед іншого, поштовий оператор впровадив у штучний інтелект у бекофісі, що дозволило скоротити чисельність відповідних працівників із 872 до 37 осіб. Також компанія відмовилася від паперового документообігу, використовуючи власний застосунок.

За словами гендиректора "Укрпошти", компанія продовжить працювати над розвитком застосунку "Укрпошта 2.0", зокрема, над впровадженням онлайн-оплати.

Що стосується заробітної плати праівників, середня зарплата виробничого персоналу від 2,2 тис. грн зросла до 17,3тис. грн, йдеться у повідомленні.

"За ці 10 років було багато всього: перемоги, помилки, кризи, рішення, за які хвалили, і рішення, за які критикували. Чи зробив би я щось інакше? 100%. Швидше, краще, з меншими помилками", – додав гендиректор "Укрпошти".

Як повідомлялося, "Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або на 0,5%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка скоротилася на 0,1% – до 3,34 млрд грн.