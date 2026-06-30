Інтерфакс-Україна
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10:56 30.06.2026

Nova Post відкрила новий логістичний термінал у Молдові за EUR800 тис.

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Nova Post відкрила новий логістичний термінал у Молдові за EUR800 тис.

Nova Post повідомила про відкриття поблизу Кишинева (Молдова) нового логістичного хабу площею 3,8 тис. кв. м  з пропускною спроможністю до 10 тис. посилок на годину, інвестувавши в нього EUR800 тис.

Згідно з релізом компанії у вівторок, новий термінал працює цілодобово без вихідних та поєднує у собі всі процеси – від сортування відправлень до їх митного оформлення.

Серед іншого, на території хабу працює вантажне відділення №25 – для відправлень вагою понад 30 кг.

Зазначається, що термінал працює з усіма типами відправлень – від документів, посилок до великогабаритних вантажів.

Наразі через термінал проходить у середньому 35 тис. посилок щодня, а нещодавнім рекордом було 80 тис. відправлень за добу.

"Обсяги відправлень у Молдові стабільно зростають, і консолідація всіх процесів в одному місці дала нам можливість відповідати цьому попиту значно ефективніше",- цитуються у релізі слова CEO Nova Post у Молдові Сергія Шапрана.

За його словами, завдяки відкриттю нового терміналу компанія скоротила середній час доставки на дві години. Відповідно рейси на міжміські напрямки відправляються двічі на добу, а у відділення – кожні 2,5 години.

У компанії додали, що на терміналі відкрито перший фулфілмент- хаб, а одним з перших його клієнтів став український бренд.

У Nova Post наголосили, що в планах компанії – надалі розвивати логістичну інфраструктуру в Молдові, зокрема реалізувати запуск нового сортувального центру в Бєльцях.

Теги: #nova_post #кишинев #молдова #нова_пошта

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