Інтерфакс-Україна
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18:25 29.06.2026

"Укрпошта" з 1 липня зменшує тарифи на доставку в села

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"Укрпошта" з 1 липня зменшує тарифи на доставку в села
Фото: Ігор Смілянський https://www.facebook.com/ukrposhtaceo?locale=uk_UA

АТ "Укрпошта " з 1 липня скасовує доплату 45 грн за доставку в села через пересувні відділення – відповідний тариф буде таким, як і для міст, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"З 1 липня доставка в села, де є точка присутності "Укрпошти" (відділення або кімната в сільраді), буде без доплат. Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту", – написав Смілянський в Телеграм у понеділок.

За його словами, доставка в поштомати також здійснюватиметься без доплат.

Водночас в компанії уточнили, що внаслідок зростання вартості пального, національний поштовий оператор збільшує тариф на кур’єрську доставку на 5 грн.

"При цьому тариф у 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку й однаковим як для міста, так і для села", – наголосив Смілянський.

Як повідомлялось, також Європейський Союз з 1 липня скасовує звільнення від мита на посилки вартістю до EUR150, а для дистанційних продажів B2C, які підпадають під новий режим, запроваджується тимчасове фіксове мито у розмірі EUR3 за кожну товарну підпозицію (tariff subheading) у декларації.

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.

Теги: #село #доставка #тариф #смілянський #укрпошта

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