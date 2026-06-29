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"Укрпошта" стає офіційним партнером маркетплейсу Etsy – гендиректор

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"Укрпошта" стає офіційним партнером маркетплейсу Etsy – гендиректор
Фото: Укрпошта

АТ "Укрпошта" підписала угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу Etsy, ставши таким чином його офіційним партнером, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у понеділок.

"Сьогодні ми завершили те, що почали під час візиту в США: "Укрпошта" підписала угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу – Etsy", – написав Смілянський у Телеграм.

За його словами, після підписання національний поштовий оператор стає веріфікованим партнером Etsy по всьому світу від України.

Зазначається, що в Etsy продаються більш ніж 2 млн українських товарів.

Підписана угода передбачає більш зручне оформлення посилок для клієнтів, зокрема, відтепер дані для відправлень та ярликів будуть автоматично додаватись під час оформлення як у кабінет "Укрпошти", так і в Etsy.

Серед іншого угода дозволяє повну ІТ інтеграцію між " Укрпоштою" та Etsy, що у результаті дає можливість одночасно продавати у будь-яку країну світу.

В "Укрпошті" також уточнили, що всі розрахунки по миту ( в США та ЄС ) забезпечуватиме національний поштовий оператор.

"Дякую нашим партнерам за довіру! Це була не проста угода і такий статус велика логістична компанія в Україні отримує вперше", – наголосив гендиректор "Укрпошти".

Etsy – це міжнародний маркетплейс, що який спеціалізується на продажах виробів ручної роботи, вінтажних речах, прикрасах та інших виробах.

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.

Теги: #партнерство #etsy #укрпошта

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