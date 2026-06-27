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"Укрпошта" присвятила новий поштовий випуск 30-річчю Подільських Товтр

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АТ "Укрпошта" ввела в обіг поштовий блок "Національний природний парк "Подільські Товтри", присвячений одному з найбільших природоохоронних об’єктів України.

Спецпогашення випуску відбулося одночасно у Києві та Кам’янці-Подільському з нагоди 30-річчя парку, інформує "Укрпошта" у суботу.

До складу блоку увійшли чотири поштові марки: "Пугач Bubo bubo", "Подільські Товтри", "Сон великий Pulsatilla grandis" та "Ящірка зелена Lacerta viridis". У центрі композиції художник Миколай Кочубей зобразив Товтровий кряж – залишок бар’єрного рифу давнього Сарматського моря, якому мільйони років.

Пугач, зелена ящірка та сон великий належать до рідкісних видів, які охороняються в Україні. Усього на території парку ростуть понад 1 500 видів рослин і мешкають сотні видів тварин, десятки з яких занесені до Червоної книги України. Сам парк створювався для збереження Товтрового кряжа – геологічного утворення, аналогів якому в Європі майже не залишилося.

Під час війни, як підкреслили в "Укрпошті", від бойових дій потерпають ліси, степи, водойми та природоохоронні території. За даними державних органів, станом на початок 2025 року російська агресія завдала шкоди щонайменше семи заповідним територіям.

"Подільські Товтри формувалися мільйонами років. Тому важливо не лише зберігати їх, а й розповідати про них Україні та світу, щоб привертати увагу до унікальності нашої спадщини й робити усе, щоб її зберегти", – зазначають в "Укрпошті".

Тираж поштового блоку становить 40 тис. примірників. Конверт "Перший день" та художня картка випущені накладом по 15 тис. примірників. Номінал марок – U.

Теги: #марка #подільські_товтри #укрпошта

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