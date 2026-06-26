Інтерфакс-Україна
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21:58 26.06.2026

"Київстар" спільно з VEON та Мінекономіки підписали меморандум про наміри створення в Україні AI Data Center

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"Київстар" спільно з VEON та Мінекономіки підписали меморандум про наміри створення в Україні AI Data Center

Найбільший оператор зв'язку в Україні "Київстар" спільно з телекомхолдингом VEON, який є найбільшим акціонером мобільного оператора, а також Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо наміру створити  в Україні AI Data Center  – суверенний дата-центр штучного інтелекту.

Меморандум було підписано в межах Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща).

"Меморандум передбачає координацію зусиль сторін для розбудови сучасної обчислювальної інфраструктури, зміцнення технологічного суверенітету України у сфері AI, залучення інвестицій та формування ринку AI-обчислень", – йдеться у релізі "Київстару".

Серед іншого, в межах майбутнього AI Data Center  обробка і зберігання даних відбуватимуться в межах України, що дозволить зберігати контроль над даними й технологічними компетенціями всередині країни.

"Розвиток вітчизняної AI-інфраструктури є важливим кроком для зміцнення економічної стійкості та технологічної незалежності України", – цитуються у релізі слова міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболєва.

Зі слів президента та СЕО" Київстару" Олександра Комарова, в рамках відповідного проєкту, компанія розглядатиме можливості інвестування, передбачаючи фінансування та його поетапну реалізацію в межах існуючих планів щодо капітальних витрат.

"У межах нашої стратегії AI1440 ми інтегруємо штучний інтелект у повсякденне життя на всіх наших ринках, і підтримка цього дата-центру є логічним продовженням цієї роботи в Україні", – зауважив генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

Крім того, розміщення AI Data Center в Україні дозволить забезпечити мінімальну затримку передачі даних (low latency) та швидку роботу AI-рішень, що важливо для промисловості, роботизованих систем та сервісів, що працюють у режимі реального часу.

У "Київстар" відповідно до меморандуму, висловили намір вивчати можливості інвестування в ринок AI-обчислень в Україні, продовжуючи підтримувати розвиток економіки країни.

"Проєкт має на меті закласти основу для розвитку індустрії дата-центрів нового покоління та посилити позиції України як регіонального технологічного хабу", – йдеться у релізі.

Як повідомлялося, "Київстар" у першому кварталі 2026 року збільшив консолідований прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Група "Київстар" у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.

VEON – цифровий оператор, який надає послуги зв'язку та цифрові сервіси для понад 150 млн  користувачів мобільного зв'язку та більше ніж 205 млн  користувачів цифрових послуг.

 

Теги: #меморандум #ші #київстар

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