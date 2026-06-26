Інтерфакс-Україна
Телеком
19:44 26.06.2026

Трамп пригрозив європейським країнам 100-відсотковими митами на всі товари у разі запровадження податку на цифрові послуги

1 хв читати
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що готовий застосувати мита у розмірі 100% щодо будь-якої країни, яка запровадить податок на цифрові послуги з боку американських компаній.

"Багато європейських країн обговорюють негайне запровадження податку на цифрові послуги щодо американських компаній. Деякі з цих країн близькі до того, щоб перейти від слів до справи", – написав американський лідер у соцмережі Truth Social.

"Будь ласка, нехай ця заява послужить для того, щоб донести: будь-яка країна, яка запровадить такий податок, негайно зіткнеться з митом у розмірі 100% на будь-які товари, що експортуються до США", — наголосив він.

 

 

 

Теги: #мита #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 26.06.2026
Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

14:25 26.06.2026
У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

11:25 26.06.2026
ЄС з 1 липня скасовує безмитне ввезення посилок до EUR150 та впроваджує збір EUR3 за кожну товарну підпозицію

ЄС з 1 липня скасовує безмитне ввезення посилок до EUR150 та впроваджує збір EUR3 за кожну товарну підпозицію

03:47 26.06.2026
Комісар Ради Європи з прав людини попереджає про неприпустимість згортання захисту українців у Європі

Комісар Ради Європи з прав людини попереджає про неприпустимість згортання захисту українців у Європі

03:20 26.06.2026
США вперше випробували українські морські дрони Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні під час навчань

США вперше випробували українські морські дрони Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні під час навчань

23:15 25.06.2026
ДТЕК та GE Vernova підписали меморандум про нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт, яка посилить один з українських об'єктів генерації

ДТЕК та GE Vernova підписали меморандум про нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт, яка посилить один з українських об'єктів генерації

22:21 25.06.2026
ЄС може розробити найкращі зразки озброєння, але РФ випереджає його по об'ємам виробництва – єврокомісар

ЄС може розробити найкращі зразки озброєння, але РФ випереджає його по об'ємам виробництва – єврокомісар

22:00 25.06.2026
Інтеграція з Україною є життєво важливою для оборонних потреб ЄС – єврокомісар Кубілюс

Інтеграція з Україною є життєво важливою для оборонних потреб ЄС – єврокомісар Кубілюс

21:58 25.06.2026
Макрон: США підтвердили в тексті, що більше не є нейтральними посередниками та підтримують Україну

Макрон: США підтвердили в тексті, що більше не є нейтральними посередниками та підтримують Україну

21:57 25.06.2026
Акції Bayer злетіли на 17% після рішення Верховного суду США за позовом про Roundup

Акції Bayer злетіли на 17% після рішення Верховного суду США за позовом про Roundup

ВАЖЛИВЕ

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

ОСТАННЄ

Україна на URC 2026 презентувала платформу на базі ШІ для моделювання відновлення громад

"Київстар" та НКЦПФР підписали угоду про розвиток ринку капіталу країни, зацікавлені в доступі українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd.

Microsoft на URC 2026 оголосив про продовження безкоштовної технологічної та хмарної підтримки України до кінця 2027р

"Vodafone Україна" залучив EUR30 млн фінансування на модернізацію мережі у співпраці з Nokia, ING та Finnvera

"Укрпошта" встановила 38 модульних відділень у 16 областях країни за грантові кошти від ЄБРР у розмірі EUR600 тис.

Тестування технології 5G відтепер доступне для абонентів "Київстару" на залізничному вокзалі Львова

Google на URC 2026 оголосив про надання $5 млн гранту на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці "Обрій"

IBM розробила технологію виробництва чипів 0,7 нм

Нацрада анулювала ліцензію "Ми-Україна" в мережі МХ-7

Mastercard та Фонд Східна Європа на полях URC 2026 підписали меморандум щодо сприяння розвитку цифрової трансформації України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА