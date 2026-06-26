Трамп пригрозив європейським країнам 100-відсотковими митами на всі товари у разі запровадження податку на цифрові послуги

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що готовий застосувати мита у розмірі 100% щодо будь-якої країни, яка запровадить податок на цифрові послуги з боку американських компаній.

"Багато європейських країн обговорюють негайне запровадження податку на цифрові послуги щодо американських компаній. Деякі з цих країн близькі до того, щоб перейти від слів до справи", – написав американський лідер у соцмережі Truth Social.

"Будь ласка, нехай ця заява послужить для того, щоб донести: будь-яка країна, яка запровадить такий податок, негайно зіткнеться з митом у розмірі 100% на будь-які товари, що експортуються до США", — наголосив він.