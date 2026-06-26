Інтерфакс-Україна
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18:43 26.06.2026

Україна на URC 2026 презентувала платформу на базі ШІ для моделювання відновлення громад

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Україна на URC 2026 презентувала платформу на базі ШІ для моделювання відновлення громад
Фото: Мінрозвитку громад

Міністерство розвитку громад та територій на Конференції з відновлення України (URC 2026) в Гданську (Польща) презентувало Reconstruction Intelligence Platform – один із перших у світі цифрових інструментів з інтегрованим штучним інтелектом (ШІ) для моделювання відновлення громад.

Як повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у телеграм, загалом платформа об’єднує 47 державних реєстрів і баз даних, а також 12 міжнародних методологій відновлення, директиви ЄС у сфері енергоефективності та українське законодавство.

Зазначається, в межах URC 2026 платформу було презентовано єврокомісарці з питань стартапів, досліджень та інновацій Катерині Захарієвій, а також представникам Amazon Web Services – одного зі світових лідерів у сфері хмарних технологій та штучного інтелекту.

Віцепрем’єр з відновлення пояснив, що відповідна розробка дає можливість моделювати розвиток громад, прогнозувати потреби в житлі, транспортній, енергетичній і соціальній інфраструктурі та формувати інвестиційні проєкти, визначаючи оптимальні джерела фінансування.

Таким чином за допомогою ШІ попередній сценарій з відновлення громади можна сформувати за декілька годин.

"Для нас це новий підхід до відновлення країни – швидкий, прозорий і заснований на даних, який може стати новим світовим стандартом планування відбудови", – наголосив Кулеба.

Напередодні в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна " віцепрем’єр повідомив, що над реалізацією програмного забезпечення у відповідному проєкті залучено українську ІТ-компанію.

Конференція з відновлення України проходить 25-26 червня. Українську делегацію очолює прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Теги: #кулеба_олексій #ші #urc_2026 #reconstruction_intelligence_platform

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