"Київстар" та НКЦПФР підписали угоду про розвиток ринку капіталу країни, зацікавлені в доступі українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd.

Фото: Пресслужба Київстар

"Київстар", найбільший оператор зв’язку в Україні, спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підписали меморандум про співпрацю, що передбачає розвиток ринку капіталу країни та інтеграцію українського ринку капіталу в міжнародну фінансову інфраструктуру.

Документ підписано під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща).

У межах угоди сторони також підтвердили зацікавленість у реалізації пілотного проєкту зі створення механізму доступу українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), які перебувають у лістингу на Nasdaq.

Зазначається, що відповідна співпраця також спрямована на розширення інвестиційних можливостей громадян та підвищення фінансової інклюзії населення

Загалом сторони планують спільно опрацьовувати необхідні нормативні, регуляторні та організаційні передумови для реалізації цієї ініціативи відповідно до вимог законодавства України.

"Ми переконані, що українські інвестори повинні мати більше можливостей для участі в розвитку успішних українських компаній через ринкові механізми, які відповідають найкращим міжнародним практикам", – цитується у релізі президент та СЕО "Київстару" Олександр Комаров.

За його словами, компанія розглядає підписання меморандуму як важливий крок для створення передумов для реалізації проєктів у майбутньому.

У червні на події "УП 100 Бізнес" Комаров зазначав, що "Київстар" розглядає можливість вийти з пробним випуском на український ринок облігацій. З його слів, такий інструмент, як облігації, може дати компанії можливість реалізовувати стратегію незалежності від тієї ліквідності, що є у неї на сьогодні.

Раніше повідомлялось, глава НКЦПФР Олексій Семенок обговорював запуск нових інструментів з "Київстар" та очікував перші результати вже у червні.

Тоді глава Комісії додав, що темою спілкування були також нові напрями співпраці – фінансові сервіси та екосистемні рішення, які можуть розширити можливості для бізнесу.

Президент VEON та голова наглядової ради "Київстар" Каан Терзіоглу у середині березня на запитання щодо готовності української компанії виходити з цінними паперами на внутрішній ринок сказав, що одним із обов’язків "Київстару" як одного з найбільших підприємств в Україні є сприяння розвитку ринків капіталу в країні.

Як повідомлялося, торік "Київстар" через SPAC вийшов на біржу NASDAQ у США. Під час вторинного розміщення 14,375 млн акцій (SPO) по $10,5 за акцію наприкінці січня цього року, за підсумками якого частка VEON скоротилася з 89,6% до 83,6%, попит був у п’ять разів більший за пропозицію.

"Київстар" у першому кварталі 2026 року збільшив консолідований прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.