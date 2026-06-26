Microsoft на URC 2026 оголосив про продовження безкоштовної технологічної та хмарної підтримки України до кінця 2027р

Компанія Microsoft оголосила про подальше надання безкоштовних хмарних сервісів державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні до кінця 2027 року.

Згідно з релізом, про це було повідомлено під час Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську за участі заступника прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Зазначається, що в межах цієї програми Microsoft також продовжить підтримувати Україну у посиленні кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримці громадських і міжнародних організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними.

"Довгострокове партнерство з Microsoft допомагає Україні захищати критично важливу цифрову інфраструктуру та забезпечувати безперервність роботи органів влади за надзвичайних обставин", - цитуються у релізі слова заступника Прем’єр-міністра Тараса Качки.

За словами в.о. міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова, співпраця України з Microsoft допомагає зміцнювати цифрову інфраструктуру, а також масштабувати сучасні підходи в усьому державному секторі.

"Продовжуючи нашу підтримку до 2027 року, ми не лише підтримуємо критично важливі сервіси сьогодні, а й сприяємо подальшій трансформації України за допомогою надійних цифрових сервісів, які можуть стати основою безпечної та інноваційної економіки", - зауважив у релізі віцепрезидент і заступник генерального юрисконсульта з корпоративних зовнішніх і правових питань Microsoft EMEA Джефф Буллвінкел.

Міністр оборони України Михайло Федоров у свою чергу додав, що партнерство надало важливу хмарну інфраструктуру для підтримки державних та безпекових операцій.