Інтерфакс-Україна
Телеком
13:52 26.06.2026

Microsoft на URC 2026 оголосив про продовження безкоштовної технологічної та хмарної підтримки України до кінця 2027р

2 хв читати
Microsoft на URC 2026 оголосив про продовження безкоштовної технологічної та хмарної підтримки України до кінця 2027р

Компанія Microsoft оголосила про подальше надання безкоштовних хмарних сервісів державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні до кінця 2027 року.

Згідно з релізом, про це було повідомлено під час Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську за участі заступника прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Зазначається, що в межах цієї програми Microsoft також продовжить підтримувати Україну у посиленні кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримці громадських і міжнародних організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними.

"Довгострокове партнерство з Microsoft допомагає Україні захищати критично важливу цифрову інфраструктуру та забезпечувати безперервність роботи органів влади за надзвичайних обставин", - цитуються у релізі слова заступника Прем’єр-міністра Тараса Качки.

За словами в.о. міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова, співпраця України з Microsoft допомагає зміцнювати цифрову інфраструктуру, а також масштабувати сучасні підходи в усьому державному секторі.

"Продовжуючи нашу підтримку до 2027 року, ми не лише підтримуємо критично важливі сервіси сьогодні, а й сприяємо подальшій трансформації України за допомогою надійних цифрових сервісів, які можуть стати основою безпечної та інноваційної економіки", - зауважив у релізі віцепрезидент і заступник генерального юрисконсульта з корпоративних зовнішніх і правових питань Microsoft EMEA Джефф Буллвінкел.

Міністр оборони України Михайло Федоров у свою чергу додав, що партнерство надало важливу хмарну інфраструктуру для підтримки державних та безпекових операцій.

Теги: #urc_2026 #microsoft

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 26.06.2026
"Корпус милосердя" виділяє $300 тис. на підтримку бізнесу та креативних індустрій в Україні – Бережна

"Корпус милосердя" виділяє $300 тис. на підтримку бізнесу та креативних індустрій в Україні – Бережна

12:58 26.06.2026
Укрексімбанк і BGK підписали меморандум про співпрацю у проєктах відновлення України

Укрексімбанк і BGK підписали меморандум про співпрацю у проєктах відновлення України

12:14 26.06.2026
Швеція та ВООЗ з червня 2026р до 2029р нададуть $26 млн на підтримку системи охорони здоров’я України

Швеція та ВООЗ з червня 2026р до 2029р нададуть $26 млн на підтримку системи охорони здоров’я України

11:27 26.06.2026
Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

11:21 26.06.2026
Втрати України у медіасекторі склали понад $2 млрд – Бережна

Втрати України у медіасекторі склали понад $2 млрд – Бережна

11:13 26.06.2026
Нацбанк України та ЄБРР підписали меморандум щодо покращення корпоративного управління у фінсекторі

Нацбанк України та ЄБРР підписали меморандум щодо покращення корпоративного управління у фінсекторі

10:58 26.06.2026
Google на URC 2026 оголосив про надання $5 млн гранту на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці "Обрій"

Google на URC 2026 оголосив про надання $5 млн гранту на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці "Обрій"

15:16 03.06.2026
Microsoft представила ШІ-комп'ютер, гаджети без ОС і новий квантовий процесор

Microsoft представила ШІ-комп'ютер, гаджети без ОС і новий квантовий процесор

13:11 01.04.2026
Microsoft за 5 років вкладе $5,5 млрд у Сінгапур, зокрема в ШІ

Microsoft за 5 років вкладе $5,5 млрд у Сінгапур, зокрема в ШІ

12:21 18.02.2026
Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Microsoft для розвитку цифрової інфраструктури

Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Microsoft для розвитку цифрової інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" залучив EUR30 млн фінансування на модернізацію мережі у співпраці з Nokia, ING та Finnvera

"Укрпошта" встановила 38 модульних відділень у 16 областях країни за грантові кошти від ЄБРР у розмірі EUR600 тис.

Тестування технології 5G відтепер доступне для абонентів "Київстару" на залізничному вокзалі Львова

ЄС з 1 липня скасовує безмитне ввезення посилок до EUR150 та впроваджує збір EUR3 за кожну товарну підпозицію

IBM розробила технологію виробництва чипів 0,7 нм

Нацрада анулювала ліцензію "Ми-Україна" в мережі МХ-7

Mastercard та Фонд Східна Європа на полях URC 2026 підписали меморандум щодо сприяння розвитку цифрової трансформації України

Жорстке регулювання азартних ігор підтримують дві третини українців, хоча грали лише 5%, - опитування

"Нова пошта" впровадила нічну доставку посилок до поштоматів у 5 містах країни

"Укрпошта" повідомила про тимчасові перебої у роботі застосунку через ворожу атаку на ІТ-системи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА