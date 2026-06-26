"Vodafone Україна" залучив EUR30 млн фінансування на модернізацію мережі у співпраці з Nokia, ING та Finnvera

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), другий за величиною український оператор мобільного зв’язку, залучив EUR30 млн експортного кредитного фінансування для розвитку телекомунікаційної інфраструктури, йдеться у повідомленні компанії.

Угоду було укладено в межах Конференції з відновлення України (URC 2026), яка проходить у польському Гданську.

Зазначається, що фінансування було надано за участі міжнародного банку ING, який виступив організатором угоди та за покриття експортно-кредитного агентства Фінляндії Finnvera.

Передбачається, що залучені кошти будуть використанні на модернізацію мережі "Vodafone Україна", підвищення її стійкості, закупівлю обладнання та послуг компанії Nokia, а також розвиток цифрової інфраструктури.

Мобільний оператор уточнив, що угода є реалізацією домовленостей, які були досягнуті у минулому році в межах меморандуму між "Vodafone Україна", Nokia та Finnvera щодо підтримки інвестицій у цифрову інфраструктуру України.

"Стійкість України визначається не лише тим, як ми проходимо виклики, а й тим, наскільки ми готові переходити від відновлення до трансформації. Ця інвестиція разом із Nokia, ING та Finnvera є внеском у цифрове майбутнє України", - цитуються у релізі слова генеральної директорки "Vodafone Україна" Ольги Устинової.

"Finnvera через фінансування підтримує інвестиції, які допомагають бізнесу, державі та громадянам продовжувати працювати і жити. Співпраця Vodafone Україна з Nokia є важливим кроком для підвищення стійкості інфраструктури", - зауважив виконавчий віцепрезидент з роботи з великими корпоративними клієнтами Finnvera Юссі Хаарасілта.

У першому кварталі цього року VFU збільшив чистий прибуток на 12% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 778 млн грн, тоді як його виручка зросла на 11% – до 7,3 млрд грн.

Тоді також зазначалось, що обсяг інвестицій за січень-березень 2026 року становив 1,55 млрд грн, що на 2% менше січня-березня 2025 року. Серед основних напрямків інвестицій – підвищення енергостійкості інфраструктури, зокрема забезпечення резервного живлення, розширення використання генераторів та акумуляторів, розвиток та модернізація мобільної мережі, а саме розширення 4G покриття.

Також були зроблені інвестиції в розвиток фіксованого доступу до інтернету на базі сучасних технологій (GPON) та підготовку інфраструктури до впровадження нових поколінь зв’язку, включаючи 5G.