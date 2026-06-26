Інтерфакс-Україна
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12:37 26.06.2026

"Укрпошта" встановила 38 модульних відділень у 16 областях країни за грантові кошти від ЄБРР у розмірі EUR600 тис.

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"Укрпошта" встановила 38 модульних відділень у 16 областях країни за грантові кошти від ЄБРР у розмірі EUR600 тис.
Фото: Укрпошта

АТ "Укрпошта" завершила встановлення 38 модульних відділень у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Телеграм.

Згідно з опублікованим релізом "Укрпошти", проєкт реалізовувався завдяки фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який виділив EUR 600 тис. у вигляді інвестиційного гранту зі Спеціального фонду кризового реагування.

"У цих відділеннях місцеві мешканці можуть отримувати пенсії та соціальні виплати, замовляти ліки через сервіс "Укрпошта.Аптека", отримувати й відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами", - зауважив Смілянський.

Гендиректор поштового оператора зауважив, що із 40 встановлених модульних відділень 2 було знищено під час реалізації проєкту на Сумщині та Донеччині.

Зазначається, що залежно від кількості мешканців громади, компанія встановила модулі двох типів. Зокрема, мова йде про 25 відділень площею 22 кв. м і ще 13 — площею 45 кв. м.

Відповідні відділення обладнані пандусами для маломобільних людей, автономними системами опалення, а також мають можливість підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів.

Смілянський також додав, що надалі кількість модульних відділень зростатиме вже за рахунок власних коштів "Укрпошти".

Загалом. за час повномасштабного вторгнення 49 стаціонарних відділень компанії було знищено повністю, ще 648 об’єктів зазнали пошкоджень.

Протягом останнього місяця "Укрпошта" також фіксує майже кожного дня пошкодження одного відділення.

"За останні тижні ми вкотре побачили, наскільки важливо швидко відновлювати роботу. Ворог зруйнував наш логістичний хаб у Харкові, а після атаки на Київ на місці відділення на Троєщині залишилася лише вирва. Щодня під обстрілами опиняються інші об’єкти", - цитуються у релізі слова гендиректора "Укрпошти".

Теги: #відділення #модульні #укрпошта

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