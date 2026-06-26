Тестування технології 5G відтепер доступне для абонентів "Київстару" на залізничному вокзалі Львова

"Київстар", найбільший оператор зв’язку в Україні розширив тестову 5G-зону у Львові, запустивши технологію на території залізничного вокзалу міста, йдеться у повідомленні компанії у п’ятницю.

"Від сьогодні для тестування технології доступна нова локація - Львівський залізничний вокзал, який є ключовим елементом міської інфраструктури. Висока концентрація користувачів мобільного зв’язку у транспортному вузлі дасть змогу "Київстару" оцінити роботу мережі в умовах інтенсивного навантаження", - наголосив мобільний оператор.

В "Київстарі" уточнили, від початку запуску у січні цього року 5G у Львові, майже 534 тис. абонентів міста скористалися технологію п’ятого покоління мобільного зв’язку.

Крім того, в межах пілотної зони частка 5G-трафіку вже становить понад 42% від загального обсягу передачі даних, йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії наголосили, що 4G залишається основною технологією мобільного зв’язку в Україні.

У квітні мобільний оператор зазначав, що кількість його абонентів, які з січня 2026 року скористалися запровадженою пілотною технологією 5G, склала майже 500 тис., а середня кількість щоденних користувачів сукупно сягає 50 тис.

Як повідомлялось, пілот технології 5G розгорнуто в трьох містах країни: Львові, Харкові та Бородянці. Надалі планується її впровадження в Києві та Одесі.

В Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот – 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошував раніше другий за величиною українського оператора мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU).

Згідно з даними Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) , трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за 2025 рік в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар – 44,16 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 25,59 млрд грн, ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 15,74 млрд грн.