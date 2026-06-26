ЄС з 1 липня скасовує безмитне ввезення посилок до EUR150 та впроваджує збір EUR3 за кожну товарну підпозицію

Європейський Союз з 1 липня 2026 року скасовує звільнення від мита на посилки вартістю до EUR150, а для дистанційних продажів B2C, які підпадають під новий режим, запроваджується тимчасове фіксове мито у розмірі EUR3 за кожну товарну підпозицію (tariff subheading) у декларації, повідомила директорка з правових питань "Нової пошти" Ольга Калнитська у соцмережі LinkedIn.

За її словами, відповідна норма передбачена Регламентом Ради ЄС (EU) 2026/382 від 11 лютого 2026 року. Збір прив’язаний до окремої товарної класифікації у декларації, а не до кількості одиниць товару.

"У типовому випадку партія однакових бавовняних футболок декларуватиметься як одна товарна підпозиція і спричинить один збір EUR3, незалежно від кількості штук. Але футболка бавовняна і футболка поліестерова - вже дві різні товарні підпозиції, EUR6. Смартфон, зарядний пристрій і навушники можуть класифікуватися за трьома різними товарними підпозиціями, що означатиме EUR9 мита", - пояснила Калнитська.

Вона додала, що цей захід є тимчасовим і діятиме до 1 липня 2028 року, поки не запрацює Центр митних даних ЄС (EU Customs Data Hub) і не будуть запроваджені постійні тарифні ставки. Окремо на рівні ЄС обговорюється впровадження збору на покриття витрат митної обробки відправлень (Union handling fee), сума та дата чинності якого наразі офіційно не визначені.

"Митна класифікація перестає бути лише питанням комплаєнсу. Вона безпосередньо впливає на собівартість поставки, ціноутворення та договірний розподіл витрат між сторонами", - зазначила директорка з правових питань "Нової пошти".

Вона наголосила, що коректність HS-кодів стає критичною, умови поставок (іncoterms) потребують перегляду, а реєстрація в системі IOSS залишається ключовим інструментом для швидкого митного оформлення. У разі використання IOSS відповідальність за декларування та сплату цього тимчасового мита зазвичай несе продавець або електронна платформа (IOSS-holder).

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook підтвердив, що з 1 липня всі 27 країн ЄС починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.

"Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України! Це дуже важлива, хоча, розумію, і не дуже радісна новина для всіх, хто продає товари в ЄС або відправляє зразки продукції чи подарунки вартістю понад EUR45 євро. Через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово", - повідомив Смілянський.

За його даними, якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір EUR3 за кожен товарний код. Якщо ПДВ не сплачений, а країна технічно готова (на першому етапі - п’ять країн), "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ, також можуть стягуватися національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.

Смілянський зазначив, що оператор реалізував повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC).

"Якщо ви відправляєте посилку через Укрпошту - ми зробимо всю складну роботу за вас. Самі нарахуємо необхідні платежі, перерахуємо їх митницям країн призначення, і вашому отримувачу не доведеться шукати, де в Італії чи іншій країні сплатити кілька євро митних платежів, ще й оплачувати додаткові комісії", - пояснив очільник "Укрпошти". Наразі компанія разом із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства та НБУ завершує останні технічні деталі механізму взаєморозрахунків.

Раніше повідомлялося, що Україна також має ухвалити законопроєкт про скасування пільгового оподаткування імпортних посилок до EUR150 в межах зобов’язань перед ЄС та Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою EFF. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев очікує ухвалення закону восени. За його словами, виконання цього структурного маяка є обов’язковим, і після відхилення парламентом у травні законопроєкту №12360 Кабінет Міністрів має подати новий документ про скасування пільги з ПДВ на імпортні посилки до EUR150.