Інтерфакс-Україна
Телеком
10:58 26.06.2026

Google на URC 2026 оголосив про надання $5 млн гранту на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці "Обрій"

2 хв читати

Компанія Google оголосила про виділення гранту в розмірі $5 млн на розвиток цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", яку спільно розробляють Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з публікацією на сайті Мінекономіки, про відповідне партнерство оголосили 25 червня під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську. У церемонії взяли участь міністр економіки, двкілля та с/г Олексій Соболев, віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль, а також заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Олександр Циборт. Імплементатором проєкту виступає Офіс ефективного регулювання (BRDO).

"Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес — із необхідними йому та доступними фахівцями", - наводить міністерство слова очільника відомства Олексія Соболева.

Очікується, що виділене фінансування допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Кошти буде спрямовано на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар’єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.

Аннет Кробер-Ріль додала, що цей грант є інвестицією у винятковий людський потенціал та винахідливість України, яка демонструє світові модель побудови стійкої економіки за допомогою технологій та штучного інтелекту.

Як повідомлялося раніше, Мінекономіки спільно з Мінцифри на початку червня запустило запис на бета-тестування перших інструментів екосистеми "Обрій" на платформі "Дія". Загальну розробку та інтеграцію системи оцінюють у $5-10 млн на поточний і наступний роки.

На етапі бета-тесту запущені гранти на профнавчання обсягом до 15 тис. грн та послуга дистанційного припинення трудових відносин для осіб на тимчасово окупованих територіях. Запуск послуг для всіх громадян у "Дії" заплановано на липень 2026 року, у вересні очікується модуль цифрового працевлаштування та агрегатор вакансій, а до кінця року - впровадження системи ШІ-підбору вакансій (AI-matching). Повноцінний старт "Обрію" з інтеграцією Держслужби зайнятості (ДСЗ) та Держпраці заплановано на 2027 рік. За оцінками уряду, запуск системи дозволить додатково залучити до ринку праці 100 тис. людей уже цього року в умовах, коли 75% українських компаній відчувають брак кадрів. 

Теги: #urc_2026 #google

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 26.06.2026
Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

11:21 26.06.2026
Втрати України у медіасекторі склали понад $2 млрд – Бережна

Втрати України у медіасекторі склали понад $2 млрд – Бережна

11:13 26.06.2026
Нацбанк України та ЄБРР підписали меморандум щодо покращення корпоративного управління у фінсекторі

Нацбанк України та ЄБРР підписали меморандум щодо покращення корпоративного управління у фінсекторі

21:12 25.06.2026
BGV, Metso та Finnvera планують спільно розвивати проєкти критично важливих мінералів в Україні

BGV, Metso та Finnvera планують спільно розвивати проєкти критично важливих мінералів в Україні

14:20 27.04.2026
Google відкриє ШІ-кампус на базі свого офісу в Сеулі

Google відкриє ШІ-кампус на базі свого офісу в Сеулі

18:58 22.04.2026
Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

11:51 20.04.2026
Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

16:00 10.04.2026
Anthropic орендуватиме потужності дата-центрів у CoreWeave в рамках багаторічної угоди

Anthropic орендуватиме потужності дата-центрів у CoreWeave в рамках багаторічної угоди

13:20 07.04.2026
OpenAI, Anthropic і Google координуються для боротьби з копіюванням їхніх моделей у Китаї – ЗМІ

OpenAI, Anthropic і Google координуються для боротьби з копіюванням їхніх моделей у Китаї – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

ОСТАННЄ

Тестування технології 5G відтепер доступне для абонентів "Київстару" на залізничному вокзалі Львова

ЄС з 1 липня скасовує безмитне ввезення посилок до EUR150 та впроваджує збір EUR3 за кожну товарну підпозицію

IBM розробила технологію виробництва чипів 0,7 нм

Нацрада анулювала ліцензію "Ми-Україна" в мережі МХ-7

Mastercard та Фонд Східна Європа на полях URC 2026 підписали меморандум щодо сприяння розвитку цифрової трансформації України

Жорстке регулювання азартних ігор підтримують дві третини українців, хоча грали лише 5%, - опитування

"Нова пошта" впровадила нічну доставку посилок до поштоматів у 5 містах країни

"Укрпошта" повідомила про тимчасові перебої у роботі застосунку через ворожу атаку на ІТ-системи

До ДСОМ вже підключено перших 17 організаторів азартних ігор

"Укрпошта" запустила комірки швидкої видачі в Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА