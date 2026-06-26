Google на URC 2026 оголосив про надання $5 млн гранту на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці "Обрій"

Компанія Google оголосила про виділення гранту в розмірі $5 млн на розвиток цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", яку спільно розробляють Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з публікацією на сайті Мінекономіки, про відповідне партнерство оголосили 25 червня під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську. У церемонії взяли участь міністр економіки, двкілля та с/г Олексій Соболев, віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль, а також заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Олександр Циборт. Імплементатором проєкту виступає Офіс ефективного регулювання (BRDO).

"Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес — із необхідними йому та доступними фахівцями", - наводить міністерство слова очільника відомства Олексія Соболева.

Очікується, що виділене фінансування допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Кошти буде спрямовано на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар’єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.

Аннет Кробер-Ріль додала, що цей грант є інвестицією у винятковий людський потенціал та винахідливість України, яка демонструє світові модель побудови стійкої економіки за допомогою технологій та штучного інтелекту.

Як повідомлялося раніше, Мінекономіки спільно з Мінцифри на початку червня запустило запис на бета-тестування перших інструментів екосистеми "Обрій" на платформі "Дія". Загальну розробку та інтеграцію системи оцінюють у $5-10 млн на поточний і наступний роки.

На етапі бета-тесту запущені гранти на профнавчання обсягом до 15 тис. грн та послуга дистанційного припинення трудових відносин для осіб на тимчасово окупованих територіях. Запуск послуг для всіх громадян у "Дії" заплановано на липень 2026 року, у вересні очікується модуль цифрового працевлаштування та агрегатор вакансій, а до кінця року - впровадження системи ШІ-підбору вакансій (AI-matching). Повноцінний старт "Обрію" з інтеграцією Держслужби зайнятості (ДСЗ) та Держпраці заплановано на 2027 рік. За оцінками уряду, запуск системи дозволить додатково залучити до ринку праці 100 тис. людей уже цього року в умовах, коли 75% українських компаній відчувають брак кадрів.