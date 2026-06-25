Інтерфакс-Україна
Телеком
21:37 25.06.2026

IBM розробила технологію виробництва чипів 0,7 нм

1 хв читати
IBM розробила технологію виробництва чипів 0,7 нм

Американська International Business Machines (IBM) розробила перший у світі технологічний процес виробництва чипів розміром менше 1 нм, йдеться в її повідомленні.

Технологічний процес 0,7 нм дозволяє розмістити близько 100 млрд транзисторів на чипі розміром з нігтьову пластину — удвічі більше, ніж на чипах IBM, виготовлених за представленою у 2021 році технологією 2 нм. Очікується, що новий чип буде в 1,5 раза потужнішим і в 1,7 раза енергоефективнішим за своїх попередників.

Розробка стала можливою завдяки новій архітектурі транзисторів "наностек", що дозволяє підвищити щільність їх розміщення на мікросхемі за рахунок тривимірної послідовної інтеграції.

IBM розраховує, що виробництво чипів за новою технологією розпочнеться в найближчі п’ять років.

Раніше повідомлялося, що IBM оголосила про намір інвестувати в США $150 млрд у найближчі п’ять років.

Інвестиції включають вкладення понад $30 млрд у НДДКР у сфері серверів та квантових комп’ютерів.

IBM, один із найбільших роботодавців в американському технологічному секторі, прагне таким чином стимулювати економіку та "зміцнити свої позиції світового лідера в галузі обчислювальних технологій", йшлося в прес-релізі компанії.

Теги: #чип #ibm

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:37 29.04.2025
IBM інвестує $150 млрд у США в найближчі п'ять років

IBM інвестує $150 млрд у США в найближчі п'ять років

16:48 21.01.2025
MODUS X отримала статус silver-партнера компанії IBM

MODUS X отримала статус silver-партнера компанії IBM

08:20 15.11.2023
IBM на початку грудня запустить рішення для забезпечення достовірної видачі ШІ-моделей

IBM на початку грудня запустить рішення для забезпечення достовірної видачі ШІ-моделей

07:42 25.10.2023
Qualcomm у 2024 році презентує чип Elite X для ноутбуків із функціями штучного інтелекту

Qualcomm у 2024 році презентує чип Elite X для ноутбуків із функціями штучного інтелекту

08:55 08.06.2022
IBM припиняє діяльність у Росії

IBM припиняє діяльність у Росії

16:24 21.07.2021
Глобальний дефіцит чипів наздогнав виробників смартфонів - WSJ

Глобальний дефіцит чипів наздогнав виробників смартфонів - WSJ

13:28 14.11.2017
У США вперше схвалили таблетку з мікрочипом

У США вперше схвалили таблетку з мікрочипом

ВАЖЛИВЕ

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

ОСТАННЄ

Нацрада анулювала ліцензію "Ми-Україна" в мережі МХ-7

Mastercard та Фонд Східна Європа на полях URC 2026 підписали меморандум щодо сприяння розвитку цифрової трансформації України

Жорстке регулювання азартних ігор підтримують дві третини українців, хоча грали лише 5%, - опитування

"Нова пошта" впровадила нічну доставку посилок до поштоматів у 5 містах країни

"Укрпошта" повідомила про тимчасові перебої у роботі застосунку через ворожу атаку на ІТ-системи

До ДСОМ вже підключено перших 17 організаторів азартних ігор

"Укрпошта" запустила комірки швидкої видачі в Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві

Голова комітету Ради пропонує відкритий конкурс на голову PlayCity за участю НАБУ та проведення нового конкурсу на лотерейному ринку

PlayCity почало співпрацю з платформою Kick для блокування незаконної реклами азартних ігор

Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атаки дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА