IBM розробила технологію виробництва чипів 0,7 нм

Американська International Business Machines (IBM) розробила перший у світі технологічний процес виробництва чипів розміром менше 1 нм, йдеться в її повідомленні.

Технологічний процес 0,7 нм дозволяє розмістити близько 100 млрд транзисторів на чипі розміром з нігтьову пластину — удвічі більше, ніж на чипах IBM, виготовлених за представленою у 2021 році технологією 2 нм. Очікується, що новий чип буде в 1,5 раза потужнішим і в 1,7 раза енергоефективнішим за своїх попередників.

Розробка стала можливою завдяки новій архітектурі транзисторів "наностек", що дозволяє підвищити щільність їх розміщення на мікросхемі за рахунок тривимірної послідовної інтеграції.

IBM розраховує, що виробництво чипів за новою технологією розпочнеться в найближчі п’ять років.

Раніше повідомлялося, що IBM оголосила про намір інвестувати в США $150 млрд у найближчі п’ять років.

Інвестиції включають вкладення понад $30 млрд у НДДКР у сфері серверів та квантових комп’ютерів.

IBM, один із найбільших роботодавців в американському технологічному секторі, прагне таким чином стимулювати економіку та "зміцнити свої позиції світового лідера в галузі обчислювальних технологій", йшлося в прес-релізі компанії.