Інтерфакс-Україна
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19:16 25.06.2026

Нацрада анулювала ліцензію "Ми-Україна" в мережі МХ-7

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Нацрада анулювала ліцензію "Ми-Україна" в мережі МХ-7

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення повідомила про  анулювання ліцензії  ТОВ "Ми-Україна" (логотип "Ми-Україна") в  державній загальнонаціональній  багатоканальній  комунікаційній мережі МХ-7.

Відповідне рішення регулятор  ухвалив  на засіданні 25 червня.

Зазначається, що таке рішення компанія  пояснює комерційно непривабливими умовами надання послуг для потреб мовлення, а також низьким охопленням аудиторії мультиплексу МХ-7.

Серед іншого, під час засідання регулятор погодив реєстрацію 46 нових суб'єктів у сфері медіа, до яких увійшло 21 друковане медіа, 15 онлайн-медіа, 5 лінійних медіа, 5 нелінійних медіа та 1 провайдер аудіовізуальних сервісів.

 

Теги: #нацрада #анулювання #ліцензія

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