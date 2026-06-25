Нацрада анулювала ліцензію "Ми-Україна" в мережі МХ-7

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення повідомила про анулювання ліцензії ТОВ "Ми-Україна" (логотип "Ми-Україна") в державній загальнонаціональній багатоканальній комунікаційній мережі МХ-7.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 25 червня.

Зазначається, що таке рішення компанія пояснює комерційно непривабливими умовами надання послуг для потреб мовлення, а також низьким охопленням аудиторії мультиплексу МХ-7.

Серед іншого, під час засідання регулятор погодив реєстрацію 46 нових суб'єктів у сфері медіа, до яких увійшло 21 друковане медіа, 15 онлайн-медіа, 5 лінійних медіа, 5 нелінійних медіа та 1 провайдер аудіовізуальних сервісів.