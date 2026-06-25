Mastercard та Фонд Східна Європа на полях URC 2026 підписали меморандум щодо сприяння розвитку цифрової трансформації України

Глобальна технологічна компанія Mastercard спільно з Міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачатиме розвиток цифрових платформ та цифрової економіки.

Основні напрямки співпраці включають розвиток клієнтоорієнтованих моделей надання послуг і рішень на основі даних та впровадження цифрових і безготівкових рішень у сфері транспорту та мобільності.

Серед іншого, передбачено розвиток цифрової економіки через електронні платежі, посилення фіскальної прозорості та модернізацію платіжних процесів у державному секторі.

"Партнерство з Mastercard підсилює цю роботу: разом ми поєднуємо експертизу у врядуванні з глобальним досвідом у платіжних і цифрових рішеннях, щоб громадяни та бізнес отримували сучасні сервіси навіть у найскладніших умовах",- цитуються у релізі слова президента Фонду Східна Європа Віктора Ляха.

Зі слів віцепрезидента Mastercard з розвитку співпраці з державним сектором у Східній Європі Енгіна Ясара, для компанії підтримка стратегічного розвитку України є стратегічним пріоритетом.

"Підписання Меморандуму з Фондом Східна Європа закріплює нашу спільну амбіцію: будувати рішення на перетині GovTech і FinTech, які роблять сервіси для громадян і бізнесу прозорішими, безпечнішими та орієнтованими на людину", - зауважив віцепрезидент Mastercard з розвитку співпраці з державним сектором у Східній Європі.

Міжнародна благодійна організація Фонд Східна Європа – неприбуткова організація, що працює над підтримкою цифрової трансформації та електронного врядування в Україні, розвитком електронних публічних послуг.

Глобальна технологічна компанія Mastercard сприяє розвитку економіки, забезпечуючи широкий спектр цифрових платіжних рішень.