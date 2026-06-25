Жорстке регулювання азартних ігор підтримують дві третини українців, хоча грали лише 5%, - опитування

Загалом 67% громадян України підтримують жорстке державне регулювання сфери азартних ігор, тоді як упродовж останнього року в них грали не більше 5% респондентів, а протягом останнього місяця - 2%.

Про це свідчать результати першого етапу дослідження Центру відповідальної гри за підтримки Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), які оприлюднило Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з результатами опитування, 83% респондентів зазначили, що взагалі не стикалися з впливом азартних ігор, і лише 15% вважають себе азартними людьми. Водночас 74% громадян підтримують посилення заходів із захисту людей від ігрової залежності, а 78% переконані, що нелегальні казино завдають прямої шкоди економіці.

Серед пріоритетів дій з боку держави у сфері регулювання респонденти назвали посилення контролю за дотриманням правил онлайн-казино (29%), боротьбу з нелегальними азартними іграми (27%) та контроль за дотриманням вікових обмежень (19%). Головним чинником, який спонукає людей до участі в іграх, 70% опитаних вважають прагнення виграти гроші, а 41% - азарт та емоції.

“Суспільний запит сьогодні полягає у створенні контрольованого, прозорого та безпечного ринку, де держава активно протидіє тіньовому сегменту й захищає громадян від потенційних ризиків”, - сказано в пресрелізі Міністерства цифрової трансформації України.

В опитуванні, проведеному протягом травня - червня 2026 року, взяли участь майже 3,2 тис. респондентів віком від 18 років, серед яких - 415 представників молоді, 409 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 404 військових.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням Kantar показник лудоманії або гральної залежності населення в Україні низький згідно із показником Problem Gambling Severity Index (PGSI) - в межах від 0,85 до 1,03 - що відповідає категорії Low-Risk Gambling, тобто на національному рівні проблем лудоманії немає, якщо говорити про показники юрисдикції.

У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков повідомив, що до тестового режиму Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор вже підключено перших 17 організаторів.